<b>Von Doris Ebner<\/b><BR \/><BR \/>Eigentlich ist es doch wieder einmal absurd. Wir haben einiges an Kompetenz vorzuweisen, wissen vermutlich auch um unsere Expertise und doch halten wir uns zurück und sehen zu, wie andere sich weiterentwickeln, während wir selbst weiter auf der Stelle treten. Dabei gibt es für ein derart paradox anmutendes Verhalten eine ebenso einfache wie ernüchternde Erklärung. Was wir tun und wie wir handeln, hängt nämlich oftmals nicht so sehr von unseren eigentlichen Fähigkeiten ab, sondern vielmehr davon, ob wir ihnen und uns selbst vertrauen. Lautet die Antwort „Ja“, warten nicht selten neue Möglichkeiten. Tendieren wir hingegen zu einem „Nein“, bleibt alles so, wie es ist. Keine unnötigen Überraschungen, dafür oft jede Menge Frust und Enttäuschung. <BR \/><BR \/>Wenn man so will, ist Selbstvertrauen also einer der mächtigsten Schlüssel für Wachstum. Mit Heldentum und Furchtlosigkeit hat es aber trotzdem herzlich wenig zu tun. Wer sich selbst vertraut, weiß ebenso wenig wie alle anderen, ob ein Vorhaben gelingen wird oder eine Entscheidung die richtige ist. Was diese Person jedoch von anderen unterscheidet, ist ihr Umgang mit ebendieser Ungewissheit. Während andere sich von Zweifeln leiten lassen und vor Fehlern fürchten, glaubt sie daran, Schwierigkeiten meistern zu können und Lösungen für Probleme zu finden, von denen sie zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht einmal weiß, dass sie auftreten könnten. Selbstvertrauen ist also eng mit dem Mut verwandt, die eigene Komfortzone zu verlassen. Und den hat eben nicht jeder, oder?<h3>\r\nErfahrung schafft Vertrauen<\/h3>Falsch gedacht! Ja, es gibt Menschen, die von Natur aus Freude daran haben, Neues auszuprobieren, und andere, die sich lieber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wir alle sind unterschiedlich und individuell – und das ist auch gut so. Nichtsdestotrotz können wir Vertrauen lernen und entwickeln, indem wir uns erlauben, positive Erfahrungen zu sammeln und in unserem Gedächtnis als wichtige Referenzwerte abzuspeichern. Immer dann, wenn wir eine Herausforderung bewältigen, eine Hürde überwinden oder eine Aufgabe trotz anfänglicher Unsicherheit meistern, erleben wir, dass wir mit dem, was wir mitbringen, etwas bewirken können. <BR \/><BR \/>Dabei müssen wir nicht gleich Berge versetzen, um Großes schaffen zu können. Im Gegenteil, oft sind es gerade die kleinen Schritte, die den entscheidenden Unterschied machen: die eigene Meinung auszusprechen, wo wir uns normalerweise zurückhalten würden, oder etwas auszuprobieren, was wir eigentlich lieber sicherheitshalber abgelehnt hätten – selbst wenn es bedeutet, uns einzugestehen, dass wir hier und dort noch nicht so perfekt sind, wie wir es gerne wären. Im November sehen wir uns an, wie das im Alltag konkret gelingt und wie wir lernen können, unsere Stärken nicht nur realistisch einzuschätzen, sondern auch auszuspielen.