Eine Unwetterfront jagt die nächste: Herr Peterlin, wann hört das endlich auf?

Landesmeteorologe Dieter Peterlin bekommt derzeit viele Anfragen zum Wetter. - Foto: © Dlife/ANDREAS KEMENATER

Niederschlagsmengen im Überblick ■ Die erste Jahreshälfte war in Südtirol so nass wie noch nie seit Messbeginn vor über 100 Jahren. So viel hat es geregnet: ■ Meran 612 l/m² ■ Toblach 545 l/m² ■ Sterzing 511 l/m² ■ Brixen 504 l/m² ■ Bozen 500 l/m² ■ Bruneck 466 l/m² ■ Schlanders 390 l/m²

Dieter Peterlin: Es ist eigentlich schon seit vergangenem Herbst jeder Monat zu nass. Die Wetterlage hat sich seitdem nie richtig stabilisiert – das ist schon ungewöhnlich. Wenn man sich das erste Halbjahr 2024 anschaut, dann war es die nasseste Zeit seit Messbeginn.Peterlin: Wasser ist genug da. Mittlerweile sogar zu viel. Durch den gesättigten Boden kommt es, wie in den letzten Tagen gesehen, häufiger zu Muren und Erdrutschen. Auch für die Landwirtschaft ist es ein größeres Problem. Im vergangenen Jahr war das Gegenteil der Fall: Es war extrem trocken. Man hatte sogar befürchtet, dass es wegen der Wasserknappheit im Sommer zu großen Problemen kommen könnte. Es hat sich dann zum Glück nicht bestätigt.Peterlin: Wenn das Wetter in die beiden Extreme geht, ist es natürlich schwierig, zufrieden zu sein. Das Wetter ist derzeit wirklich ein Problem. Es wird aber auch gerne über das Wetter gejammert, wenn es harmlos ist, das stimmt. Das Wetter ist halt ein großes Gesprächsthema.Peterlin: So extrem wie in letzter Zeit eigentlich selten. Ich habe schon sehr viele Anrufe, E-Mails und Nachrichten bekommen – vor allem aus der Landwirtschaft, da die Bauern wissen wollen, wann es wieder einige Tage trocken bleibt.Peterlin: Genau. Je wechselhafter und extrem das Wetter , desto mehr Anfragen bekomme ich.Peterlin: Bei Gewittern, lokalem Regen und ständig wechselhaftem Wetter ist die Prognose schwieriger. Bei einem stabilen Hoch oder bei Regen im ganzen Land ist die Vorhersage hingegen leichter. Derzeit ist die Arbeit für uns vom Landeswetterdienst deswegen sehr anspruchsvoll. Es ist aber auch eine große Herausforderung. Der Reiz ist noch größer, um die bestmögliche Prognose zu erstellen.Peterlin: Temperaturmäßig ist es zwar kühler als in den vergangenen paar Jahren. Wenn man sich aber den langjährigen Durchschnitt anschaut, ist dieser Sommer nicht kühler als normal. Das subjektive Empfinden bei den Leuten ist wegen des Regens vielleicht anders. Weltweit gesehen hat der Juni sogar wieder den Wärmerekord gebrochen.Peterlin: Wir haben derzeit West- und Südströmungen, das heißt, dass eine Front nach der nächsten entweder vom Mittelmeer oder vom Atlantik kommt. Es fehlt heuer einfach ein stabiles Hoch, und das ist ungewöhnlich. Eine Ursache für die vielen Unwetterfronten gibt es nicht – es ist einfach Zufall.Peterlin: Man kann das nicht sagen – eine zuverlässige Prognose kann man nur für eine Woche machen. Das Wetter ist in den nächsten Tagen zwar schön, doch so ganz stabiles Wetter ist nicht in Sicht.Peterlin: Eine Verschnaufpause wäre sicher fein. Die Leute wären mit stabilerem Wetter auch zufriedener: Sie müssten nicht mehr bei mir anrufen und ich müsste sie nicht mehr mit schlechten Wetterprognosen enttäuschen, auch wenn ich für das schlechte Wetter nichts dafür kann.