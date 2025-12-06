Die kalte Jahreszeit ist immer für Überraschungen gut. Wer jetzt früh morgens mit seinem Auto zur Arbeit fährt, muss durchaus damit rechnen, plötzlich in einer Nebelwand zu stehen. Ist die Luft nach Schauern feucht und beruhigt sich dann rasch, kann sich eine dichte Nebellage mit Sichtweiten unter einem Kilometer bilden. „Das kann tückisch für Autofahrer sein“, sagt Sebastian Wache vom Wetterdienst Wetterwelt.<BR \/><BR \/>Die Nächte und kühleren Luftmassen können auch die die ersten Bodenfröste hervorrufen. „Der Wechsel auf Winterreifen sollte daher langsam in die Hinterköpfe der Fahrzeugnutzer kommen“, rät Wache.<BR \/><BR \/><b>Funktionierende Beleuchtung wird jetzt umso wichtiger<\/b><BR \/><BR \/>Gut sehen und gut gesehen werden ist das Wichtigste im Straßenverkehr. Werden die Tage kürzer, sollte daher frühzeitig das Abblendlicht eingeschaltet werden.<BR \/><BR \/>Besonders in der dunklen Jahreszeit ist laut Dekra-Experte Stephan Schlosser eine rundum funktionierende, richtig eingestellte Beleuchtungsanlage ein Muss. „Blender, Einäugige und Dunkelmänner sorgen immer wieder für unnötige Irritationen im Straßenverkehr.“<BR \/>Hilfreich sei auch eine gründliche Reinigung der Windschutzscheibe von innen und außen. Zudem sollte beim Wischwasser jetzt Scheibenfrostschutz nachgefüllt werden.<BR \/><BR \/>Zu einer grundsätzlichen Überprüfung der Wischblätter zum Winter hin rät der Auto Club Europa (ACE). „Die Scheibenwischblätter können durch Hitze und UV-Strahlung brüchig werden und auch der Gebrauch hinterlässt Abnutzungsspuren“, sagt Sören Heinze vom ACE. Er nennt als Faustregel: „Bleiben nach der Reinigung der Autoscheibe Schlieren zurück, die sich auch nach der Reinigung der Wischblätter nicht bessern, ist es an der Zeit, neue Wischblätter zu montieren.“<BR \/><b><BR \/>Hilfe gegen beschlagene Scheiben<\/b><BR \/><BR \/>Apropos Durchblick: Ein feuchter Innenraum ist oft die Ursache für beschlagene Scheiben und sorgt schnell für schlechte Sicht. Das Freiwischen der Scheiben hilft hier aber oft nur kurz.<BR \/><BR \/>„Eine gute Lösung kann dann ein Auto-Trockensack sein, der bis zu 500 Gramm Feuchtigkeit aufnimmt und das Innere des Pkw so trocken hält“, sagt Claas Alexander Stroh vom Tüv Nord. Allerdings müsse darauf geachtet werden, den Sack gut zu verstauen, denn durch die Menge an aufgenommener Flüssigkeit nähmen die Säcke schnell an Gewicht zu.Die Trockensäcke gibt es in verschiedenen Größen ab circa 10 Euro. <BR \/><BR \/><b>Schnelle Starthilfe für schwächelnde Batterie<\/b><BR \/><BR \/>Sinkende Temperaturen belasten auch die Fahrzeugbatterie, die dann schnell an Kapazität verlieren kann. „Bleibt das Auto einige Tage unbewegt in der Kälte stehen, verweigert die Batterie gerne ihren Dienst. Kleine Batterieladegeräte sind dann gute Helfer“, sagt Stroh.<BR \/><BR \/> Für eine schnelle Starthilfe empfehle sich für den Winter zudem das Mitführen eines Überbrückungskabels im Kofferraum.<BR \/><BR \/><b>Wie viel Profiltiefe Winterreifen mindestens haben sollten<\/b><BR \/><BR \/>Ab Oktober sollte auch der Reifenwechsel einen Platz im Kalender finden. „Als Faustregel gilt noch immer: Von O bis O – also von Oktober bis Ostern sollten die Winterpneus aufgezogen sein“, sagt ACE-Fachmann Heinze. Wer den Wechsel in einer Werkstatt erledigen will, sollte daher rechtzeitig einen Termin vereinbaren und sich gegebenenfalls noch um neue Reifen kümmern, damit sie dann auch einsatzbereit sind.<BR \/><BR \/>Mindestens 4 Millimeter Profiltiefe sollten gute Winterreifen noch aufweisen. Bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eisglätte oder Reifglätte darf laut Dekra auch nur mit wintertauglichen Reifen gefahren werden. <BR \/><BR \/><b>Fahrzeugwäsche schützt Auto vor Korrosion<\/b><BR \/><BR \/>Wer nicht selbst Hand anlegen will, bekommt in Kfz-Werkstätten professionelle Hilfe. Die meisten Werkstätten bieten auch Winter-Komplettchecks an. „Der Lichttest ist vielfach sogar kostenlos“, sagt Heinze. Eine komplette Fahrzeugkontrolle, bei der von den Betriebsflüssigkeiten bis zu den Bremsen vieles überprüft werde, koste meist zwischen 20 und 30 Euro.<BR \/><BR \/>Investieren sollten Autofahrer vor dem Winter auch in eine gründliche Fahrzeugwäsche. „Beginnt die Winterzeit, können kleinere Lackschäden, Schmutz und ungeschützte Schlösser im Laufe der Zeit zu Rost führen“, sagt Claas Alexander Stroh. „Eine intensive Lackpflege und regelmäßige Reinigung des Fahrzeugs beugen dem vor.“ Auch der Unterboden sollte Teil der Wäsche sein, um Salze und Verschmutzungen zuverlässig zu entfernen.<BR \/><BR \/><b>Kratzer und Enteiserspray als nützliche Winterhelfer<\/b><BR \/><BR \/>Zur Grundausstattung für den Winter zählen dann noch die vielen kleinen Helfer, die jetzt in keinem Auto mehr fehlen sollten. „Eiskratzer, Handbesen und eine warme Decke sollten immer an Bord sein, um bei Frost und überraschend einsetzendem Schneefall gewappnet zu sein“, sagt Sören Heinze.<BR \/><BR \/>Wer eine vereiste Frontscheibe verhindern will, muss abends mit einer Thermoabdeckung vorbeugen. Die Alternative kommt aus der Dose: „Ein Enteisungsspray hilft besonders gegen hartnäckige Eisschichten und gegen eingefrorene Scheibenwischer“, so Stroh. Hat man es morgens eilig, empfiehlt sich die Kombination aus Enteisungsspray zur Vorbehandlung und anschließendem Kratzen mit einem Eiskratzer.<BR \/><BR \/>Generell rät Sebastian Wache dazu, speziell im Herbst und Winter vorausschauend zu fahren. „Der nächste herbstliche Sturm kommt bestimmt und besonders auf Brücken kann es dann kritisch werden“, sagt der Meteorologe. „Bei großen und hohen Fahrzeugen ist die größere Angriffsfläche ein entscheidender Faktor, der das Fahrverhalten des Fahrzeugs beeinflusst.“<BR \/><BR \/>In höhere Lagen seien auch sehr schnell Graupelschauer, Schneeregen und Schnee möglich. „Es beginnt jetzt also wieder eine Zeit, in der man seine Fahrtgeschwindigkeit unbedingt den Witterungsverhältnissen anpassen und eventuell auch mal ein paar Minuten mehr Zeit für die Fahrtwege einplanen sollte.“