Elton John wird 75: „Fühle mich unglaublich im Glück“

Nach der Pandemie wieder auf Tournee zu gehen und live zu spielen sei so aufregend wie vor 50 Jahren, so Elton John weiter. Er wolle nun der jüngeren Musikergeneration und der Musikindustrie als Ganzes, von der er so profitiert habe, etwas zurückgeben, versprach er.Elton John ist eine Legende in der Musikwelt. Er ist Sänger, Komponist und Pianist. Er hat in seinem Leben 300 Millionen Tonträger verkauft und 2 Oscars gewonnen. Laut Wikipedia zählt er zu den 5 Interpreten mit den meisten verkauften Tonträgern weltweit. Am 13. Juli 1985 trat er auch beim Live-Aid-Konzert, einem Wohltätigkeitskonzert in London, auf.Elton John hat aber auch eine dunkle Zeit durchlebt: Viele Jahre war er alkohol- und kokainsüchtig. Er ist nun aber seit 32 Jahren nüchtern und ein Mitglied der Anonymen Alkoholiker. 1976 outete sich der Musiker als bisexuell. Später bekannte er sich zur Homosexualität.Elton John ist derzeit mit seiner Abschiedstournee „Farewell Yellow Brick Road“ in den USA unterwegs.