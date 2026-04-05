Wolfgang Penn ist ein österlicher Mensch. Er strahlt Lebensfreude und Hoffnung aus, packt beherzt an, wenn es ums Helfen geht und ist geprägt von einer lebensnahen, handfesten Spiritualität. Im „Sonn(der)tag“ erzählt er auch, warum er sich vor 15 Jahren zum Diakon weihen ließ und wie er mit der Wünschelrute Wasserquellen und Kraftplätze ausfindig macht. <BR \/><BR \/><BR \/>Hier geht es zu einem Podcast über Leben und Tod:<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de\/?p=a07d8b2d-498e-4d45-9685-c63dc3f6aa0a&e=a61c139b-4309-45b0-8269-f4326855eb31&v=1775139796163" width="100%" height="310px" style="border:0;overflow:hidden"><\/iframe><\/div>\n