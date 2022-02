Erathostenes und die Geografie

Heutzutage gibt es wohl selbst in den abgelegensten Winkeln unseres Planeten keinen Zweifel mehr, dass die Erde eine Kugel ist. Das war nicht immer so. Bis in die Neuzeit hielt sich die Überzeugung, dass die Erde als Zentrum des Weltalls bestimmt eine Scheibe sein musste, um die sich alle anderen Himmelskörper herumdrehen würden. + von Armin Mair