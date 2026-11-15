Diakone sollten bei der Weihe nicht nur das liturgische Kleid für den Dienst am Altar, sondern auch eine Schürze überreicht bekommen – als Zeichen des Dienens: Das schlägt der Wiener Pastoraltheologe Paul M. Zulehner vor. Er fordert, dass das Amt neu bestimmt werden müsse. <BR \/>Ist das notwendig? Wie ist die Rolle der Ständigen Diakone in unserer Diözese?<BR \/><BR \/>Hier geht es zum Podcast:<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de?p=a07d8b2d-498e-4d45-9685-c63dc3f6aa0a&e=a33747be-c3cc-4e76-b67d-cbbae4a4e0ac&v=1794578242" width="100%" height="310px" style="border:0;overflow:hidden"><\/iframe><\/div>\n