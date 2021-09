Erinnerungsstücke von Sylvester Stallone werden versteigert

Boxhandschuhe, Notizbücher und andere Erinnerungsstücke von Hollywood-Schauspieler Sylvester Stallone (75) sollen in den USA versteigert werden.Die Auktion sei für den 5. Dezember geplant, teilte Veranstalter Julien's Auctions in Los Angeles mit. Ersteigert werden können unter anderem Boxhandschuhe aus der „Rocky“-Filmreihe, Kostüme und weitere Film-Erinnerungsstücke.Mehrere Notizbücher, in denen Stallone Ideen für die „Rocky“-Filme notierte, schätzt das Auktionshaus auf bis zu 60.000 Dollar (etwa 50.000 Euro) pro Stück.

apa