Erlebnistag mit Jason Nussbaumer für 14.500 Euro versteigert

Ein Ski-Erlebnis mit Olympiasieger Beat Feuz

So ersteigern Sie online

Den Erlebnistag mit Jason Nussbaumer und seinen Freunden hat sich Michael Reiterer vom Hotel Chalet Mirabell in Hafling für 14.500 Euro gesichert.Gemeinsam mit bis zu 10 weiteren Personen erwartet ihn ein Rundflug über Südtirol. Anschließend genießt die Gruppe in verschiedenen Berghütten die kulinarischen Künste der bekanntesten Sarner Köche.Im Laufe des Tages folgen immer wieder Highlights unter anderem mit dem Sarner Kabarett mit Thomas Hochkofler. Das große Finale bildet ein Abend im historischen Rohrerhaus in Sarnthein. Sarner Starköche verwöhnen die Gruppe mit höchster Kochkunst und Jason Nussbaumer serviert den musikalischen Hauptgang.Am Dienstag geht es bei der Promiversteigerungen von „Südtirol hilft“ um einen Skitag mit Olympiasieger Beat Feuz und ein Wochenende im 5-Sterne-Hotel der Falkensteinergruppe in Montafon. Angebotsende ist wie immer um 18.25 Uhr.Auf der Homepage www.suedtirolhilft.org finden Sie alle Promis im Überblick und alle Infos zu den Versteigerungen. Einfach Angebot abgeben und am Ball bleiben.Über alle aktuellen Gebote und Ersteigerungen berichten STOL, „Südtirol 1“, „Radio Tirol“, die „Dolomiten“ und die „Zett“. Wer keinen Internetzugang besitzt, kann auch telefonisch mitbieten: 0471 44 30 33.