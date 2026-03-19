Die Seniorenmesse findet am Samstag von 9 bis 15 Uhr im Raiffeisenhaus statt und richtet sich nicht nur an Senioren, sondern auch an Angehörige, die bereits betreuen werden oder sich darauf vorbereiten.<BR \/><BR \/>„In Lana gibt es schon viele Angebote“, sagt Winkler. Organisiert werde die Messe in erster Linie für die Lananer Bevölkerung und für das Sprengelgebiet, betont Spergser. Willkommen seien aber alle Interessierten. Es gebe u. a. auch Infos zur Sicherheit im Dorf und zu Hause sowie Einblicke in den Lorenzerhof. „Das <a href="https:\/\/www.comune.lana.bz.it\/de\/Dorfleben\/Veranstaltungen\/Seniorenmesse" target="_blank" class="external-link-new-window" title="https:\/\/www.comune.lana.bz.it\/de\/Dorfleben\/Veranstaltungen\/Seniorenmesse">Programm<\/a> ist vielfältig“, sagt Winkler. Für Verpflegung wird im Arbeitervereinshaus gesorgt.<BR \/><BR \/>Ziel sei es, alternierend zu Bruneck nun alle zwei Jahre eine Seniorenmesse für den westlichen Landesteil in Lana abzuhalten, sind sich Winkler und Spergser einig.