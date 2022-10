Erster offizieller Staatsbesuch: Charles empfängt im November Ramaphosa

Der Besuch soll vom 22. bis 24. November erfolgen, teilte das Königshaus am Montag mit. Charles und Camilla werden die Gäste demnach im Buckingham-Palast erwarten. Der Staatsbesuch soll nach Informationen der Nachrichtenagentur PA bereits vor dem Tod von Queen Elizabeth II. in Planung gewesen sein.Der 73-jährige Charles hat Südafrika, das zum Commonwealth-Staatenbund gehört, in der Vergangenheit mehrfach besucht – unter anderem im Jahr 2011, als er an der Universität in Kapstadt eine Rede zum Klimawandel hielt. Auch bei der Trauerfeier für den früheren südafrikanischen Präsidenten und Freiheitskämpfer Nelson Mandela im Jahr 2013 war Charles – damals noch Prinz von Wales und britischer Thronfolger – mit dabei.