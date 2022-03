Erwin fährt die Hilfsgüter nach Ungarn

Julia und Erwin Ramoser wohnen in Oberbozen. Julia stammt aus der Region Khmelnitsky in der Ukraine. Erwin hat über 10 Jahre in der Ukraine gelebt und ist bis heute mit dem jetzigen Kriegsgebiet verbunden, er spricht Ukrainisch und hat dort einen großen Freundes- und Bekanntenkreis. Jetzt helfen sie wo sie können. + von Benno Zöggeler

Der Lastwagen wurde in Oberbozen mit wichtigen Hilfsgütern für die Ukraine beladen. Abgabestellen für Lebensmittel, Medikamente, Decken oder Schlafsäcke gibt es am Ritten, in Brixen und in Bozen.