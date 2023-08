Euregio-Kalender mitgestalten: Lieblingsbilder einsenden und gewinnen

Landeshauptleute rufen zur Teilnahme auf

Einsendeschluss am 3. September

Ob Landschaftsaufnahmen, Schnappschüsse von Bau- und Landeskultur oder Porträts von Charakterköpfen der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino: Für den Jahreskalender 2024 sucht die Euregio im Rahmen eines Foto-Wettbewerbs wieder nach den besten Bildern aus den 3 Landesteilen. Im Fokus stehen dabei Farben und Eindrücke der vier Jahreszeiten.Bis zum 3. September 2023 können Bürgerinnen und Bürger aller drei Landesteile ihre Fotos auf der Euregio-Website hochladen. Die Gewinnerfotos werden im Euregio-Kalender 2024 abgedruckt, der als Wand- und Tischkalender erscheint.„Der Erfolg des Foto-Wettbewerbs und die Nachfrage nach dem Euregio-Kalender sprechen für sich“, sagt Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher. „Über den Kalender, in dem Hobbyfotografinnen und Hobbyfotografen den Reiz von Landschaft, Natur, Kultur und Architektur Tirols, Südtirols und des Trentino ansprechend zum Ausdruck bringen, werden sich auch 2024 in der Euregio und darüber hinaus viele Menschen freuen.“„Im Laufe der Jahre haben das Engagement und die Leidenschaft der Teilnehmenden diesen Foto-Wettbewerb zu einem bedeutenden Projekt für unsere Gemeinschaft gemacht: Jede Aufnahme feiert die Schönheit unserer Landesteile und repräsentiert den Wert des grenzüberschreitenden Austauschs und der kulturellen Einheit der Euregio“, sagt der Euregio-Präsident und Landeshauptmann des Trentino, Maurizio Fugatti.Zu einer regen Teilnahme ruft der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle auf: „Wir laden auch dieses Jahr die Bürgerinnen und Bürger aus den 3 Ländern ein, ihre Lieblingsbilder einzureichen, auf denen sie die Schönheit unserer Heimat eingefangen haben.“Neben dem Abdruck des oder der Fotos im Kalender, gibt es eine hochwertige Wasserkaraffe mit 2 Trinkgläsern im Euregio-Design sowie einen Euregio-Rucksack zu gewinnen. Die Preise gehen an die Teilnehmenden, deren eingereichte Fotos für das Titelblatt, die Monats-Hauptbilder und/oder die Monats-Collagen verwendet werden.Auf einem Kalenderblatt sind die Namen und Bilder der Fotografinnen und Fotografen aufgelistet, die den neuen Kalender mitgestaltet haben. Alle Teilnehmenden können bis zu vier Fotos pro Jahreszeit, insgesamt also maximal 16 Fotos, einreichen.Alle Personen aus Tirol, Südtirol und dem Trentino können sich am Gewinnspiel beteiligen und bis zu 4 Fotos für alle 4 Jahreszeiten – maximal 16 Fotos insgesamt – einreichen. Die Euregio ersucht, die Fotos in möglichst hoher Auflösung hochzuladen und die Dateien mit Informationen zu Motiv und Einreichenden zu versehen. Die Teilnahme ist bis einschließlich 3. September 2023 unter folgender Webseite möglich.