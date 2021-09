EuroSkills 2021: 2 Medaillen für Südtirol

Es waren 3 harte und emotionsgeladene Wettbewerbstage. Die Anforderungen an die jungen Nachwuchstalente waren groß. Doch das WorldSkills Italy Team bestehend aus 12 Teilnehmern - 7 aus Südtirol und 5 aus dem Piemont – hat sich sehr gut geschlagen und wird erfolgreich nach Hause zurückkehren. Vize-Europameisterin darf sich ab heute die 24-jährige Pustertaler Friseurin Lisa Marie Winding nennen. Die Bronzemedaille unter den Maurern holte sich der ebenso 24-jährige Eisacktaler Simon Oberhauser. Stolz auf ein Exzellenzdiplom ist der 23-jährige Maler aus Wengen Dominik Miribung.„Alle Teilnehmer sind Sieger dieser europäischen Berufsmeisterschaft. Alle haben ihr Bestes gegeben und ihr Talent und Können unter Beweis gestellt. Wir sind sehr stolz auf unser Team“, betont lvh-Präsident Martin Haller.Das WorldSkills Italy Team fährt am Montag wieder nach Hause, wo bereits Familien und Fans auf die jungen Mädchen und Burschen warten. Der technische EuroSkills Delegierte Thomas Pardeller kündigt schon den nächsten Wettbewerb an: „2022 findet die internationale Berufsolympiade WorldSkills in Shanghai statt. Dort werden sich Auszubildende aus der ganzen Welt zusammenfinden.“

fm