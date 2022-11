Eva Bernhard: „Mach dich rar!“

Eva Bernhard ist Kultur-Ressortleiterin beim Tagblatt „Dolomiten“.

Einem feinen Duft.Ich fühle mich eigentlich nie zu jung oder zu alt.Reisen – aber das ist immer gut investiertes Geld.Auf einer Bühne stehen und Theater spielen.Im Auto auf den Weg zu einem Interview-Termin lauschte ich fasziniert einer Erzählung auf Ö1. Ich musste sie zu Ende hören. Danach habe ich mir sofort das Buch gekauft: Pearl S. Buck „Die erste Frau und andere Erzählungen“. Und mich für meine Verspätung entschuldigt…Ein Instrument spielen.Über den 4-jährigen Sohn meiner Nichte, der Knirps spielt mit solchem Eifer Fußball, dass er neulich meinte: „Ich bin ein Neapolitaner, weil ich wie Maradona bin!“Mit Banalität.Mein Vater sagte an meinem 14. Geburtstag zu mir: Mach dich rar!Ich will nicht mächtig sein.Jedes Mal, wenn ich oberflächlich banalen und dadurch überheblich dummen Gesprächen zuhören muss.Goethe.Machtgier.Auf die Menschen, die ich liebe.Die Nacht, in der ich meine Tochter Lea auf die Welt gebracht habe.Friede und Liebe unter den Menschen.Sehr viele. Letzthin, der Tag, als meine Tochter ihr Studium abgeschlossen hat, nur wir beide waren vor Ort, und ich hatte das Gefühl: Wir zwei Frauen haben es geschafft!Nichts, denn jede Erfahrung hat mich etwas gelehrt, besonders die schmerzhaften.Als ich das letzte Mal unpünktlich war und dem starken Verkehr die Schuld gab.Bei den Friedensverhandlungen nach dem 2. Weltkrieg: Hätte ich damals ein Mitspracherecht gehabt, hätte ich alles in meiner Macht Stehende unternommen, die Welt gerechter aufzuteilen, um nachfolgende Konflikte zu vermeiden…