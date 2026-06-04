Eva Klotz ist am 4. Juni 1951 in Walten im Passeiertal geboren. Sie ist das erste von sechs Kindern der Lehrerin Rosa Pöll und des Schmiedes und Südtirol-Aktivisten Georg Klotz. Nach der Mittelschule besuchte Eva Klotz die Lehrerbildungsanstalt in Meran und legte dort 1969 die Matura ab. <BR \/><BR \/>Anschließend studierte sie in Innsbruck Geschichte, Volkskunde und Philosophie. 1974 promovierte Eva Klotz zur Doktorin der Philosophie. Bis 1983 übte sie den Lehrberuf an Oberschulen in Brixen und Bozen aus.<BR \/><BR \/>1983 zog Eva Klotz erstmals in den Südtiroler Landtag ein. 31 Jahre lang gehörte sie dem Hohen Haus an. In dieser Zeit absolvierte sie 1.366 Landtagssitzungen. Wenige andere Politikerinnen prägten die Landespolitik wie sie. In zahllosen Rundfunk- und Fernsehauftritten trat sie unbeirrt für das Selbstbestimmungsrecht der Südtiroler Bevölkerung ein. Auch international war sie präsent. Sie wirkte an Kongressen mit, war Wahlbeobachterin und nahm an Treffen zahlreicher Freiheitsbewegungen teil. Bis heute gilt Eva Klotz europaweit als Ansprechpartnerin für Parteien und Bewegungen, die sich für Freiheit und Selbstbestimmung der Völker einsetzen.<BR \/><BR \/>Die Süd-Tiroler Freiheit wünscht ihrer Mitbegründerin Eva Klotz in einer Aussendung Gesundheit, Kraft und Glück für ihren weiteren Lebensweg. Ihren Kampf für die Unabhängigkeit Südtirols von Italien will die Bewegung beharrlich fortführen.