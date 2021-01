Eva Lechner: Fest im Sattel

An ihr erstes Fahrrad, eine azurblaue „Graziella“, kann sich Eva Lechner noch genau erinnern. In den 1990er-Jahre lebte Familie Lechner im „Rungghof“ in Girlan, und die kleine Eva strampelte täglich bis zur Grundschule ins Dorf. Dass die ältere Schwester Nathalie mit ihrem Mountainbike viel flotter unterwegs war, störte sie schon damals. Ob sie sich deshalb mit ihren ersten Ersparnissen ein Mountainbike kaufte, will die 35-Jährige nicht bestätigen. „Ich wollte nur ein neues Rad und hatte dafür als Babysitter gejobbt.“Und dennoch erwies sich jene Entscheidung als einschneidendes Ereignis in ihrem Leben. Denn obwohl Eva Lechner bereits als Teenager von einer Karriere im Sport träumte, hat sie sich bis dato nie fürs Radfahren interessiert. Doch es sollte anders kommen. Noch beim Händler lernte sie Antonio Anglani, ihren ersten Trainer, kennen. Er lud sie zum Mitmachen ein und nahm sie anschließend in das Dynamic Bike Team Eppan auf – ein Glücksfall. Kein Zufall war dagegen Eva Lechners außergewöhnliches Talent.Knapp ein Jahr nach ihren ersten „Tretversuchen“ holte sich die Überetscher Nachwuchsathletin bereits ihren ersten Titel. 2001 wurde sie in Sondrio Jugend-Italienmeisterin. Dann ging es Schlag auf Schlag.Außerdem im aktuellen Heft: ein Interview mit Zita Cassar, Pflegedienstleiterin der Reha-Covid-Abteilung in Bozen, ein Beitrag über Perlåggen, das einst als Nationalspiel der Tiroler galt, und ein Fachartikel über die längerfristigen Folgen einer Corona-Infektion.

mc