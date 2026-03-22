„Ich bin mein Leben lang von Franziskus fasziniert“, sagt P. Wenigwieser. Ein guter Grund, in die Fußstapfen des Heiligen zu treten: Der gebürtige Oberösterreicher trat vor 20 Jahren in den Orden der Franziskaner ein. Seit 2021 leitet er die Ordensprovinz von Österreich und Südtirol, zu der die Klöster in Bozen, Brixen, Kaltern und Innichen gehören. Im „Sonn(der)tag“ erklärt der Provinzial, welche Zukunft er für die Klöster sieht. <BR \/><BR \/>Hier geht es zum Podcast:<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de\/?p=a07d8b2d-498e-4d45-9685-c63dc3f6aa0a&e=340887ec-8ef6-42b1-be36-01245a6d287d&v=1773915574984" width="100%" height="310px" style="border:0;overflow:hidden"><\/iframe><\/div>\n