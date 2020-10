Faszination Grönland – Markus Lanz und seine „Reisen ans Ende der Welt“

Der in den Dolomiten aufgewachsene Markus Lanz scheute keine Strapazen, die derartige Expeditionen mit sich bringen. Immer wieder besuchte er die Jäger von Siorapaluk, dem nördlichsten Dorf der Welt, und zog mit ihnen und ihren Hundeschlitten tagelang über das zugefrorene Meer, um zu jagen. Er übernachtete im Februar bei Temperaturen um minus 40 Grad in Biwaks, erlebte lebensbedrohliche Schneestürme und staunte über das Polarlicht.Immer wieder hielt er die großartige Szenerie auf Bildern fest: Menschen bei ihrer archaischen Arbeit, Eisberge in nahezu unwirklichem Licht, aber auch Kinder, die in 8 Grad kaltem Wasser schwimmen, Jäger und deren rätselhafte Verbindung zu ihren Hunden, Fischer in ihren winzigen Booten, bedroht von gewaltigen Eisbergen.Vermutlich gibt es wenige Menschen, die Grönland so ursprünglich erlebt, fotografiert und gefilmt haben wie Markus Lanz – eine Welt, die es so vermutlich nicht mehr lange geben wird. Erleben Sie zusammen mit ihm einen besonderen Abend und tauchen Sie ein in eine raue Welt, voller Schönheit, aber auch Härte und Entbehrung.In einer aufwändig produzierten Multivisionsshow präsentiert Markus am 15. Oktober 2021 im Kursaal von Meran seine Fotos und Filmaufnahmen auf der Bühne und lässt das Publikum teilhaben an seinen Erfahrungen und Erlebnissen. Ein weiterer Termin ist für den 17. Oktober 2021 im Congress Innsbruck geplant. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 20 Uhr.In allen Athesia BuchhandlungenOnline-Ticket: www.ticketone.itÖTicket

