Fedez muss erneut ins Krankenhaus: Konzert abgesagt

Foto: © ANSA / Instagram/Fedez

Der Sänger fühlte sich während eines Fluges in einem Privatjet unwohl. Nach der Landung wurde er ins Krankenhaus von Brindisi gebracht und auf eigenen Wunsch noch in der Nacht entlassen. „Nach dem letzten Krankenhausaufenthalt konnte ich es kaum erwarten, wieder auf der Bühne zu stehen, aber es sollte nicht sein“, schrieb er in den sozialen Medien.Nicht einmal 3 Wochen zuvor, am 13. Juli, musste Fedez bereits 3 Konzerte absagen. „Ich brauche Ruhe und muss etwas Kraft tanken“, erklärte er damals auf Instagram. Einige Tage zuvor war er wegen einer inneren Blutung im Mailänder Poliklinik ins Krankenhaus eingeliefert worden.Das Konzert am Sonntagabend soll stattfinden, wie der Sänger auf Instagram mitteilt.Fedez und Chiara Ferragni galten lange als Italiens Promi-Pärchen Nummer eins. Im Februar trennten sie sich.