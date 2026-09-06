Im zweiten Teil des Podcasts kommt aus aktuellem Anlass ein Mann zu Wort, dessen leise Stimme leider verstummt ist. Von ihm kommen tiefgründige Gedanken zum Schutzengelsonntag, der am 6. September auf dem kirchlichen Kalender steht. <BR \/><BR \/>Hier geht es zum „Sonn(der)tag“!<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de?p=a07d8b2d-498e-4d45-9685-c63dc3f6aa0a&e=6b244e96-722c-4b51-a87c-89cb7684f862&v=1788515756" width="100%" height="310px" style="border:0;overflow:hidden"><\/iframe><\/div>\n<BR \/><BR \/>Sie haben Anregungen für den Podcast, möchten eine Kritik oder ein Lob anbringen? Dann schreiben Sie mir: martin.lercher@athesia.it