„Feiertage“ statt „Weihnachten“ und „Malika“ statt „Maria“

In einem internen Handbuch wird Mitarbeitern der EU-Kommission empfohlen, in Zukunft explizit christliche Begriffe wie „Weihnachten“ oder Namen wie „Maria“ zu vermeiden – schließlich lebten in der EU nicht mehr nur Christen. Das Papier löste heftige Proteste aus – und diese zeigen Wirkung.