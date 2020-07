Fernsehhochzeit für „Ich will Spaß“-Sänger Markus

Der mit „Ich will Spaß“ bekannt gewordene Neue-Deutsche-Welle-Star Markus Mörl hat live im Fernsehen die Schlagersängerin Yvonne König geheiratet. Das Paar gab sich auf einem Rheinschiff im hessischen Rüdesheim das Jawort – die Trauung wurde am Samstagabend live von RTLzwei übertragen. Etwa 430.000 Menschen schalteten ein, was einem Marktanteil von 1,7 Prozent ab 20.15 Uhr entsprach.Vor 38 Jahren hatte Markus, der im hessischen Bad Camberg geboren wurde, mit dem Lied „Ich will Spaß“ einen der größten NDW-Hits überhaupt, der seit Jahrzehnten auch immer wieder als Motto allgemein für das Lebensgefühl der Jugend herhalten muss.Von dem Song gibt es viele Coverversionen, etwa von Mickie Krause oder Mundstuhl. 2016 veröffentlichte das Hip-Hop-Duo SXTN das Lied „Ich bin schwarz“ mit entsprechend angepasstem Text. Ein weiterer Erfolg von Markus war das Nena-Duett „Kleine Taschenlampe brenn'“. In dem Film „Gib Gas, ich will Spaß“, dem erfolgreichsten deutschen Film des Jahres 1983, spielte Markus neben Nena die Hauptrolle.Mörl und König machten 2017 schon bei der RTL-Realityshow „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ mit. Sie kamen damals auf den vierten Platz. Die Staffel, an der auch Martin Semmelrogge und seine Ehefrau Sonja sowie Helena Fürst und ihr Freund teilnahmen, gewannen Nico Schwanz und Saskia Atzerodt. Die beiden trennten sich jedoch kurz danach.Bei der TV-Trauung am Samstagabend sagte Markus (60) zu seiner Braut: „Ich möchte Dir ein guter Mann sein, der [...] den Rest meines Lebens bei dir bleibt.“ Nach dem Ehegelübde sang das Paar das gemeinsame Lied „Was für ein Tag“. Vor dem offiziellen Jawort bekam das Paar auch einen Segen. Der spirituelle Lebensberater der beiden führte ein Liebesritual durch, die Ringe wurden von den beiden Hunden der Sänger gebracht.Ein kleines Missgeschick gab es auch: Direkt nach dem Jawort küssten sich König und Mörl vorschnell – und wurden prompt ermahnt. Unter den Gästen auf dem Schiff waren neben den Familien auch Prominente wie die früheren „Big Brother“-Teilnehmer Jürgen Milski und Alex Jolig, die heute singen und schauspielern.

dpa