<b>STOL: Herr Obermaier, sind Feuerwerke umweltbelastend oder nicht?<\/b><BR \/><b>Hannes Obermaier:<\/b> Studien beweisen schwarz auf weiß, dass die Umweltbelastung durch Feuerwerke zu Silvester äußerst gering ist: In Deutschland ma<?TrVer>\r\nchen die CO<Texttief>2<\/Texttief>-Emissionen an Silvester nur 0,00013 Prozent der jährlichen Treibhausgase aus. Und auch auf die Feinstaubbelastung haben Feuerwerke nur einen minimalen Einfluss, denn sie ma<?TrVer>\r\nchen lediglich 0,7 Prozent des jährlichen Feinstaubwertes aus. Der erzeugte Feinstaub löst sich auch sehr schnell wieder auf. 700 bis 800 Raketen verursachen etwa so viel Emissionen wie das Verbrennen von nur einem Liter Ben<?TrVer>\r\nzin. Wenn sich bei den Weihnachtsmärkten oder in der Tourismushochsaison eine Blechlawine durch Südtirol wälzt, hört man selten einen Aufschrei, obwohl dabei Tausende Liter Benzin verbrannt werden. Wenn aber jemand ein Feuerwerk abschießen will, gehen die Wogen hoch. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1113483_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b><Frage_Interview>Und wie schaut es in Südtirol und im restlichen Italien aus?<\/Frage_Interview><\/b><BR \/>In Italien gibt es kaum Studien zu den Auswirkungen von Feuerwerken, da sie – abgesehen von Südtirol – das ganze Jahr über regelmäßig abgeschossen werden. Schon im Trentino beginnt das. In Südtirol ist das Abschießen verboten, außer es liegt eine Genehmigung des jeweiligen Bürgermeisters oder des Quästors, wenn es um die Städte geht, vor. Es scheint mir, dass die Verantwortungsträger eher auf die wenigen, aber lauten Kritiker hören, die gegen Feuerwerke sind, und weniger auf die vielen Befürworter. Wenn jemand auf legalem Weg <?Uni SchriftWeite="94ru">\r\nein Feuerwerk abschießen möchte,<?_Uni>\r\n werden ihm meist Steine in den Weg gelegt. Aber damit wird indirekt das illegale Abschießen von Feuerwerken gefördert, weil die Leute trotz aller Regeln ihren Spaß haben wollen. Wenn wir in den vergangenen Jahren das genehmigte Silvesterfeuerwerk in <?Uni SchriftWeite="94ru">\r\nLana gezündet haben, sahen wir zur gleichen Zeit im Burggrafenamt viele andere Feuerwerke, für die es aber sicher keine Lizenzen gab.<?_Uni>\r\n<BR \/><BR \/><b><Frage_Interview>Und Tierschützer behaupten, dass Feuerwerke für den Tod vieler Tiere verantwortlich seien?<\/Frage_Interview><\/b><BR \/>Während eines Feuerwerks erleben Tiere sicherlich Stress, vor allem der Lärm belastet sie. Laut deutscher Studien normalisiert sich ihr Zustand jedoch nach eineinhalb bis zwei Stunden wieder. Aber auch heftige Gewitter belasten die Tiere – und diese Naturereignisse mit Blitz, Donner und Hagel kommen regelmäßig vor. <BR \/><BR \/><b>Was natürlich zu beachten ist, ist die große Waldbrandgefahr. Und noch ein Hinweis: Nicht genehmigte Feuerwerke sind verboten, es drohen empfindliche Geldstrafen.<\/b><b>Offenbar soll es heuer strenge Kontrollen geben – das ist zumindest durchgesickert.<\/b>