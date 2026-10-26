Wer es übertreibt oder zu teuren Pulvern und Drinks greift, schadet seiner Gesundheit mehr, als er ihr nützt.<BR \/><BR \/>Glaubt man den Markenbotschaftern auf TikTok und Instagram, gilt beim Thema Ballaststoffe derzeit nur eine Regel: Je mehr, desto besser. „Da sich mit naturbelassenem Gemüse und Vollkornbrot jedoch kaum Geld verdienen lässt, setzen die Influencer vor allem auf Nahrungsergänzungsmittel in Form von Kapseln, Pulvern und überteuerten Ballaststoff-Limonaden“, so die VZS.<BR \/><BR \/>Dass Ballaststoffe unverzichtbar für eine gute Gesundheit sind, steht außer Frage: Sie kurbeln die Verdauung an, beschleunigen die Darmpassage und fördern eine gesunde Darmflora. Wissenschaftlich belegt ist zudem, dass eine ballaststoffreiche Ernährung das Risiko für starkes Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes sowie Dickdarm- und Brustkrebs deutlich senkt.<BR \/><BR \/>Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt Erwachsenen eine tägliche Aufnahme von mindestens 30 Gramm Ballaststoffen. In der Praxis erreichen die meisten Menschen jedoch nicht einmal 20 Gramm am Tag.<h3>\r\nExperten warnen vor Überdosierung und Pulvern<\/h3>Auf den ersten Blick scheint der Trend zum „Fibermaxxing“ also begrüßenswert. Fachleute wie Professor Gunter P. Eckert von der Justus-Liebig-Universität Gießen können dem Phänomen durchaus Positives abgewinnen; allerdings nur, solange es bedeutet, öfter zu Linsen statt Fleisch zu greifen oder mehr Vollkornprodukte, Gemüse, Obst, Nüsse und Samen auf den Teller zu bringen.<BR \/><BR \/>Gefährlich wird es dort, wo Influencer dazu raten, die tägliche Dosis mittels Nahrungsergänzungsmitteln auf 60 Gramm und mehr hochzuschrauben. In dieser Größenordnung droht der Trend nach hinten loszugehen: Prof. Eckert weist darauf hin, dass eine Überdosis an Ballaststoffen zu Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall oder gar Verstopfung führen kann. Zudem kann die Aufnahme lebensnotwendiger Mineralstoffe sowie von Medikamenten im Körper gehemmt werden.<BR \/><BR \/>Auch Fachleute der Verbraucherzentralen warnen vor dem Trugschluss, dass mehr immer besser sei. Eine gesunde Ernährung konzentriere sich nicht auf einzelne, isolierte Inhaltsstoffe. Ballaststoffangereicherte Limonaden seien hochverarbeitete Marketingprodukte mit stolzen Preisen und zweifelhaftem Nutzen.<h3>\r\nNaturbelassen essen und ausreichend trinken<\/h3>Die gute Nachricht lautet: Eine abwechslungsreiche, pflanzenbetonte Ernährung mit reichlich Gemüse, Hülsenfrüchten, Vollkorngetreide, Obst sowie einigen Nüssen liefert automatisch alle notwendigen Ballaststoffe und wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe. Kapseln, Pulver und Spezial-Drinks sind schlicht überflüssig.<BR \/><BR \/>Wer seine Ernährung umstellen möchte, sollte dies jedoch schrittweise tun. Wer von heute auf morgen schlagartig auf Hochtouren umstellt, riskiert umstellungsbedingte Darmbeschwerden. Ein guter Anfang ist es, beim Frühstück von Weißbrot auf Vollkornbrot oder Haferflocken-Porridge umzusteigen und im nächsten Schritt öfter Linsen oder Bohnen einzubauen.<BR \/><BR \/>Besonders wichtig dabei: „Parallel dazu muss unbedingt die Flüssigkeitszufuhr erhöht werden“, unterstreicht Silke Raffeiner, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Südtirol (VZS). „Eine ballaststoffreiche Kost in Kombination mit zu wenig Flüssigkeit führt fast zwangsläufig zu Magen-Darm-Beschwerden und Verstopfung.“