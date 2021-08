Filmfestival Locarno: Ehrenpreis für Regie-Legende John Landis

John Landis setzte mit den heute Kultstatus genießenden Spielfilmen „Ich glaub“, mich tritt ein Pferd“ (1978) und „Blues Brothers“ (1980) Maßstäbe für einen neuen, frechen und freizügigen Komödien-Stil.Mit dem Video zu Michael Jacksons Hit „Thriller“ schrieb er Musikgeschichte. Er selbst sieht sich als Vertreter des alten Hollywoods.Dazu sagte er vor der Preisverleihung in Locarno: „Die Tatsache, dass die Leute Filme auf ihren iPhones ansehen, bricht mir das Herz.“Dies und ein Zuviel an Computer-Bildern, so Landis, zerstöre das „Gefühl des Wunders“, das für ihn das Einzigartige am Kino sei.

apa