Filmfestival mit Johnny Depp und Michael Caine

Zu den weiteren Ehrengästen zählt der britische Schauspieler Michael Caine, der bei der feierlichen Eröffnung am 20. August den Kristallglobus für sein Lebenswerk entgegennehmen wird. Der 88-Jährige wirkte in mehr als 150 Filmen mit und gewann 2 Mal den Oscar als bester Nebendarsteller.Bis zum 28. August werden in dem westböhmischen Bäderort mehr als 30 Filmpremieren gezeigt. Es gelten strenge Hygienevorschriften. Alle Besucher müssen mit dem digitalen Corona-Zertifikat der EU nachweisen, dass sie entweder vollständig geimpft, genesen oder aktuell getestet sind.Zudem gilt in den Kinosälen eine FFP2-Maskenpflicht. Das Karlsbader Filmfestival, das im Vorjahr wegen der Pandemie ausfiel, ist bekannt für seine ungezwungene Atmosphäre und zieht viele junge Leute an.

apa