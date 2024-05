Publikumswahl: Südtirols beliebteste Restaurants und Gasthäuser gesucht

HGV-Präsident Manfred Pinzger - Foto: © HGV

Im Herbst letzten Jahres wurden in einer Partneraktion die beliebteste Bar und Cafés ermittelt. Diese Aktion wird nun mit den Restaurants, Gasthäusern und Beherbergungsbetrieben mit einem öffentlichen Restaurant fortgesetzt.Gesucht werden dabei die beliebtesten Gastronomiebetriebe in Südtirol. Das Online-Voting beginnt heute und läuft noch bis Sonntag, 2. Juni. In dieser Zeit können Einheimische und auch Urlaubsgäste täglich für jene Gastronomiebetriebe abstimmen, in denen sie sich wohl fühlen und immer wieder gerne einkehren.„Mit dieser Aktion leisten wir einen weiteren Beitrag zur Wertschätzung unserer Restaurants und Gastbetriebe. Sie erfüllen eine bedeutende soziale Funktion in Dörfern, Tälern und Städten und sind wichtige Orte, an denen man sich trifft, ein gutes Essen genießt und schöne Stunden zu zweit, mit Freunden oder mit der Familie verbringt“, betont HGV-Präsident Manfred Pinzger.„Über 1400 Gastronomiebetriebe nehmen teil, damit ist es die bisher größte First 20 Publikumswahl, die wir durchgeführt haben und wir sind zuversichtlich, den bisherigen Rekord von 30.000 abgegebenen Stimmen zu übertreffen“, freut sich Michael Hölzl, geschäftsführender Gesellschafter von First Avenue.Prämiert werden die 20 Restaurants mit den meisten Stimmen und die Siegerbetriebe der 4 HGV-Bezirke. Der am häufigsten gewählte Betrieb wird zudem zum Landessieger gekürt.Insgesamt nehmen über 1400 HGV-Mitgliedsbetriebe an der Aktion teil und sind auf www.restaurants.st/restaurants für das Publikumsvoting gelistet. Bis zum 2. Juni kann auf dieser Seite täglich abgestimmt werden. Zudem werden unter allen abstimmenden Teilnehmenden zehn Gutscheine im Wert von jeweils 100 Euro verlost – einzulösen in den Siegerbetrieben.