Flashmob Musik von den Balkonen geht weiter

Unter dem Motto „Gemeinsam musizieren“ finden am Samstag an vielen Orten der Stadt wieder Balkonkonzerte statt. Musikerinnen und Musiker der städtischen Kultureinrichtungen werden sich um 11 Uhr an die Fenster und auf die Balkone ihrer Wohnungen stellen und von dort aus - jeder für sich und doch gemeinsam - Lieder anstimmen und Musikstücke zum Besten geben.Nach dem großen Erfolg der ersten Ausgabe von „Gemeinsam musizieren“ am 13. März , die vom Musikkonservatorium „C. Monteverdi“ und der Musikschule „A. Vivaldi“ gestaltet wurde, werden diesmal auch die Musiker des Haydn-Orchesters und der deutschen Musikschule in den Chor einstimmen und kleine Balkonkonzerte geben. In dieser Zeit, in der keine Konzerte stattfinden dürfen, wollten die Kulturschaffenden ein musikalisches Ausrufezeichen setzen und die Bürger über Straßen und Plätze hinweg mit ihren musikalischen Einlagen erfreuen.Alle sind herzlich eingeladen, in den Chor mit einzustimmen und die Musiker und Sänger tatkräftig zu unterstützen.

pm/zor