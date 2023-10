Flugrettungskalender 2024: Hilfe kommt aus der Luft

Die Flugretter stehen bereit, um Verletzten, Erkrankten und in Not geratenen Menschen zu helfen. Oft gibt es infolge von Notfällen noch „andere“ Formen von Leid, welches Menschen in Südtirol erfahren müssen. Für solche Situationen wurde auf Initiative von Erich Näckler im Jahre 2005 die Spendenaktion „Flugretter helfen“ ins Leben gerufen.Es handelt sich dabei um einen Jahreskalender, der die Hubschrauber der Landesflugrettung bei verschiedensten Übungen in atemberaubenden Situationen zeigt. „Flugretter helfen“ ist einzigartiges Hilfsprojekt, das seither von Flugrettern, Notärzten, Windentechnikern und Piloten der 4 Südtiroler Notarzthubschrauber mitgetragen und von zahlreichen fleißigen Helfern unterstützt wird.Die einzigartigen Aufnahmen im Kalender „Flugretter helfen 2024“ stammen von den Fotografen Simon Schrott, Arik Oberrauch, Janpaul Irsara, Alberto Betto, Erich Näckler, Valentin Harich, Matthias Böhl und Denis Costa. Sie haben ihre Bilder allesamt kostenfrei zur Verfügung gestellt.Der gesamte Erlös aus der jährlichen Kalenderaktion wird wieder dem BNF zugutekommen. Seit Beginn der Kalenderaktion konnten bereits 85 Südtiroler Familien, die von schweren Schicksalsschlägen getroffen worden sind, mit insgesamt 320.000 Euro unterstützt werden.„Ein großer Dank geht auch an die Firma Pfeifer Landtechnik aus Leifers, welche das Herzensprojekt seit vielen Jahren unterstützt und die Druckkosten der Kalender übernimmt“, dankt BNF-Chef Sepp Dariz.Wo ist der Kalender erhältlich?Der neue “Flugretter-Kalender“ wird an den Stützpunkten des Pelikan 1 (Bozen), Pelikan 2 (Brixen), Pelikan 3 (Laas) und des Aiut Alpin Dolomites (Pontives), in sämtlichen Rettungsstellen des Weißen Kreuzes und im BNF-Büro in Bozen gegen eine Mindestspende von 15 Euro verteilt.Sogar in Deutschland ist der traditionelle Kalender erhältlich. Notfallsanitäter Matthias Böhl macht das möglich. Er koordiniert dort bereits seit mehreren Jahren die Kalender-Verteilung an wohlwollende Spender und Gönner. Wer den Kalender von Zuhause aus bestellen möchte, kann dies über die BNF-Webseite machen.