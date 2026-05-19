FISI-Präsident Flavio Roda, FISI-Funktionär Georg Altstätter sowie die Wintersport-Athletinnen und -Athleten des italienischen Wintersportverbandes FISI wurden am Sitz der Spezialbier-Brauerei FORST in vertrauter Atmosphäre von Cellina von Mannstein mit dem FORST Award – Best Performance für ihre sportlichen Höchstleistungen in der Saison 2025\/2026 prämiert.<BR \/><BR \/>„Der FORST Award - Best Performance ist für uns ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung – ein bedeutungsvolles Dankeschön für das, was uns die Athletinnen und Athleten schenken“, erklärt Cellina von Mannstein. „Sportliche Höchstleistungen schaffen Momente der Emotion, der Gemeinschaft und der Begeisterung – Momente, in denen auch unsere Marke performt und lebendig wird.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1314405_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Sinnbildlich steht der FORST Award - Best Performance für die Werte, die die Spezialbier-Brauerei FORST prägen: Verantwortung, Authentizität und eine enge Verbindung zum Sport. Gemeinsam mit dem italienischen Wintersportverband unterstützt das Unternehmen Athletinnen und Athleten auf ihrem Weg – von den ersten Erfolgen bis hin zu großen internationalen Höhepunkten. Diese Zusammenarbeit basiert auf Vertrauen, Kontinuität und persönlichem Engagement. „Zusammen mit FISI wird Meisterarbeit geleistet – genauso wie sich mit Hingabe unseren Produkten gewidmet wird, um täglich eine konstante Qualität zu gewährleisten“, erklärt Cellina von Mannstein. <BR \/><BR \/>„Im Sport erkennen wir dieselbe Haltung: So wie sich Athletinnen und Athleten mental und physisch auf sportliche Herausforderungen vorbereiten, gehen auch wir mit Fokus, Strategie und Leidenschaft an die Gestaltung unserer Marke und unserer Bierspezialitäten heran.“ Ein Beispiel hierfür ist die Einführung von FORST 0,0% und FORST 0,0% Citrus & Herbs – innovative Produkte, die für Dynamik, Modernität und neue Wege stehen und besonders bei einer jungen, sportlichen Zielgruppe großen Anklang finden – aber nicht nur.<h3>\r\nHerausragende Leistungen ausgezeichnet<\/h3>Mit dem FORST Award - Best Performance werden Athletinnen und Athleten geehrt, die herausragende Leistungen mit Vorbildfunktion verbinden. <BR \/><BR \/>Eine besondere Rolle kommt in diesem Jahr Dorothea Wierer zu. Ihre außergewöhnliche Karriere im Biathlon hat eine ganze Ära geprägt und wirkt bis heute als starke Quelle des Ansporns für junge Athletinnen und Athleten. Sie steht für die Werte großer sportlicher Erfolge der Vergangenheit und zugleich für die Fähigkeit, Erfahrung, Glaubwürdigkeit und Orientierung in die Zukunft des Sports weiterzugeben.<BR \/><BR \/>Emanuel Rieder und Simon Kainzwaldner stehen exemplarisch für diese Verbindung von Beständigkeit und Weiterentwicklung. Als langjährige Leistungsträger im Kunstbahnrodeln krönten sie ihre konstanten Spitzenleistungen mit dem Olympiasieg im Doppelsitzer – ein Erfolg, der auf Präzision, Teamgeist und Vertrauen basiert.<BR \/>Für die Zukunft des Wintersports hingegen stehen Tommy Rabanser und Anna Trocker. Als erfolgreiche Nachwuchsathleten verkörpern sie Talent, Disziplin und ein großes Entwicklungspotenzial. <BR \/><BR \/>„Ihre Erfolge sind das Ergebnis von Passion, Disziplin und dem Mut, ihren eigenen Weg konsequent zu verfolgen“, so von Mannstein. „Die Verleihung des FORST Award – Best Performance an die fünf FISI-Athletinnen und -Athleten ist dabei mehr als nur eine Ehrung – sie ist ein Symbol für gelebte Teamarbeit, Inspiration und einen gemeinsamen Weg im Zeichen des Sports“, schließt von Mannstein.