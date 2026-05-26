Seit über 10 Jahren ist die Initiative „Theater am Franziskanergymnasium“ ein fester Bestandteil des Schulkalenders am Franziskanergymnasium Bozen. Schüler der Septima erarbeiten dabei unter der Regie von Gerd Weigel ein Stück ihrer Wahl, um dieses dann an mehreren Abenden im Schulhof des Gymnasiums zur Aufführung zu bringen.<BR \/><BR \/>Dieses Jahr fiel die Wahl der Septaner auf Felix Mitterers Klassiker „Die Piefke Saga“, welche am Freitag vergangener Woche Premiere hatte. Die teils skurrile Geschichte aus den 90ern rund um den Clinch der deutschen Touristen mit ihren Tiroler Gastgebern trifft, zumal in der „Fränzi-Bearbeitung“, augenscheinlich immer noch den Geschmack der Zuseher, wie die zahlreichen Lacher während der Aufführung belegten.<BR \/><BR \/>Die Begeisterung der Ausführenden auf der Bühne, welche das Stück in monatelanger Probenarbeit einstudiert hatten, übertrug sich dabei nahtlos auf den bis auf den letzten Platz ausverkauften Zuschauerraum.<h3>\r\n„Diese Erfahrung ist einmalig“<\/h3> Sichtlich angetan von der Darbietung seiner Schüler war unter anderem Direktor Wolfgang Malsiner: „Auch wenn es jedes Jahr mit einem großen Aufwand verbunden ist, gehört das Theaterprojekt zum Besten, was wir am Franziskanergymnasium unseren Schülern bieten können. Die Art und Weise, wie sie von dieser Erfahrung profitieren, wie sie sich dabei individuell entwickeln und als Klassengemeinschaft zusammenwachsen, ist einmalig!“ <BR \/><BR \/>Voll des Lobes war auch Regisseur Gerd Weigel: „Nach der Generalprobe habe ich mir schon einiges erwartet. Die Schüler haben diese Erwartungen allesamt erfüllt und teilweise sogar noch übertroffen. Dazu noch schönes Wetter, ein tolles Publikum – diese Premiere hat ganz viel Spaß gemacht.“ <BR \/><BR \/>Weitere Aufführungstermine sind der 28. und 29. Mai sowie der 4., 5. und 9. Juni. Platzreservierungen können unter <a href="mailto:theater@franziskanergymnasium.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">theater@franziskanergymnasium.it<\/a> oder der Rufnummer 351\/7907100 vorgenommen werden.