Frauke Ludowig hat als Azubi den Umgang mit Geld gelernt

„Ich habe damals als Lehrling in der Bank gelernt, richtig und sorgsam mit Geld umzugehen“, sagte sie in Rust bei Freiburg der Deutschen Presse-Agentur: „Seither weiß ich, wie man das Geld zusammenhält.“Als Redaktionsleiterin einer Fernsehsendung müsse sie gut haushalten, als gelernte Bankkauffrau falle ihr dies leicht. Ludowig ging nach ihrer Banklehre zum Radio und später zum Fernsehen. Dort leitet sie seit bald 26 Jahren die RTL-Sendung „Exklusiv“.Dieser Job mache ihr großen Spaß, sagte die Moderatorin: „Der Weg zurück zur Bank wäre nichts für mich.“ Im Europa-Park in Rust agierte Ludowig in der Nacht zum Sonntag als Jury-Mitglied bei der Wahl zur „Miss Germany“. Sie übernahm erstmals diese Rolle.

dpa