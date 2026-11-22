Martin Pezzei war 13 Jahre lang der Pressesprecher der Diözese. In seiner neuen Aufgabe im Amt für Dialog pflegt er Kontakte zu freikirchlichen Gemeinschaften. Würde er sie – wie die Kirche früher Gruppen gleich mal abkanzelte – als „Sekten“ bezeichnen? <BR \/><BR \/>Im zweiten Teil des „Sonn(der)tags“ macht sich Martin Lercher Gedanken zum Evangelium vom Fest Christkönig. „Es ist unglaublich alltagsnah“, sagt er. <BR \/><BR \/>Hier geht es zum Podcast-Gespräch mit Martin Pezzei:<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de?p=a07d8b2d-498e-4d45-9685-c63dc3f6aa0a&e=a3454a21-9e54-419e-b2e9-f701ef845e69&v=1795179933" width="100%" height="310px" style="border:0;overflow:hidden"><\/iframe><\/div>\n