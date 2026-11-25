Im Mittelpunkt des Projekts steht Frei.Wilds positive Auseinandersetzung mit dem Begriff Heimat. Auf einer Reise von Südtirol quer durch Italien hat die Band Menschen getroffen, ihre Geschichten dokumentiert und unterschiedliche Vorstellungen von Heimat kennengelernt. Aus diesen Begegnungen sind ein Buch, ein Film und neue Musik entstanden.<BR \/><BR \/> Für die Musiker steht Heimat dabei nicht allein für geografische Herkunft, sondern insbesondere für Familie, Identität, Zusammenhalt und Zugehörigkeit. Und das war von Anbeginn der Band auch Teil ihrer DNA.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1388841_image" \/><\/div>\r\n<h3>Veranstaltungen in 13 Städten<\/h3>In der ersten Jahreshälfte 2027 präsentiert Frei.Wild das Projekt in 13 Städten. Geplant sind Veranstaltungen in ausgewählten Locations mit Filmpremieren, Buchlesungen, persönlichen Gesprächen, neuen Songs in akustischen Arrangements und Autogrammstunden. Teilweise sollen bis zu zwei Shows pro Tag stattfinden.<BR \/><BR \/>In der zweiten Jahreshälfte 2027 folgt der musikalische Kontrast: Erstmals veranstaltet die Band fünf eigene große Open-Air-Konzerte. Im Mittelpunkt stehen die bekanntesten Songs und größten Hits aus der gesamten Bandgeschichte. Eine Besonderheit: Die Fans sollen bei der Zusammenstellung der Setlists mitentscheiden können.<BR \/><BR \/>Mit „Von Heimat zu Heimat“ verbindet Frei.Wild damit ein multimediales Projekt über Herkunft und Zugehörigkeit mit zwei bewusst unterschiedlichen Live-Konzepten – von persönlichen Begegnungen im kleinen Rahmen bis zu groß angelegten Rockkonzerten.