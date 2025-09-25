Zahlreiche talentierte Künstlerinnen und Künstler haben dem BNF ihre Werke zur Verfügung gestellt. Daraus entstand eine stimmungsvolle Kollektion an Weihnachts- und Glückwunschkarten – mit Motiven, die von besinnlich und traditionell bis hin zu modern und farbenfroh reichen. So findet jeder das passende Motiv für seine Weihnachtsgrüße.<BR \/><BR \/>Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist das Glückwunschmotiv „Starker Willen“ von Julia Oberprantacher. Die 25-Jährige meistert ihr Leben mit beeindruckender Stärke und Willenskraft – und ist damit ein inspirierendes Vorbild für viele.<BR \/><BR \/>Ob als persönliche Geste oder im geschäftlichen Rahmen: Die BNF-Weihnachtskarten lassen sich individuell gestalten. Auf Wunsch können persönliche Grußtexte eingefügt werden, Unternehmen haben zudem die Möglichkeit, ihr Logo zu integrieren – ideal für Kundengeschenke mit sozialem Mehrwert.<BR \/><BR \/>BNF-Obmann Sepp Dariz bringt es auf den Punkt: „Mit dem Kauf einer Weihnachtskarte unterstützen Sie Menschen in Südtirol, die unverschuldet in eine Notlage geraten sind. Jeder Euro kommt direkt dort an, wo Hilfe dringend gebraucht wird.“<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/menschen-helfen.it\/product-category\/bnf-weihnachtskarten-2025\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="https:\/\/menschen-helfen.it\/product-category\/bnf-weihnachtskarten-2025\/">Die Karten können bereits beim Notstandsfonds bestellt werden. <\/a>