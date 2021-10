Friedensnobelpreisträger wird verkündet: 329 Nominierungen

Im vergangenen Jahr war die Ehrung an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen gegangen. Wie im Vorjahr sind die Nobelpreise wieder mit 10 Millionen schwedischen Kronen (rund 980.000 Euro) pro Kategorie dotiert.Der Friedensnobelpreis gilt als die renommierteste politische Auszeichnung der Welt. 329 Kandidaten – 234 Persönlichkeiten und 95 Organisationen – sind diesmal für ihn nominiert worden. Das ist die drittgrößte Nominiertenzahl jemals.Die Namen werden traditionell 50 Jahre lang geheim gehalten. Der Friedensnobelpreis wird als einziger der Preise nicht in Stockholm, sondern in Oslo verkündet. Verliehen werden die Auszeichnungen traditionsgemäß am 10. Dezember, dem Todestag von Preisstifter und Dynamit-Erfinder Alfred Nobel (1833-1896).

apa/dpa