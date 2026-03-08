„Ja, wir kommen voran, es gibt Fortschritte“, sagt Irene Vieider mit Blick auf die Rolle der Frau in der Kirche. Aber das Ziel ist noch nicht erreicht. Dabei könnte auch die Diözese weitere Schritte in Richtung Gleichberechtigung setzen. Im Gespräch geht die Verbandsvorsitzende auch auf die Fragen ein, welche Zukunft sie für die Pfarreien sieht und was sie selbst für so viel Ehrenamt im eigenen Dorf und in der Diözese motiviert. <BR \/><BR \/>Hier geht es zu einem Gespräch mit reicher Lebens- und Glaubenserfahrung – und mit einer ganz klaren Ansage:<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de\/?p=a07d8b2d-498e-4d45-9685-c63dc3f6aa0a&e=bafa8882-5342-42e7-bd12-99c7026f15f4&v=1772709867199" width="100%" height="310px" style="border:0;overflow:hidden"><\/iframe><\/div>\n