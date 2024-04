Für den BNF: 33.000 Euro von Flugrettung – 112.000 Euro von Brauerei Forst

Zudem verkündete Charity-Lady Cellina von Mannstein bei der Versammlung in der Kellerei Meran Burggräfler, dass aus ihrer Herzensaktion „Südtirol. Ursprung vereint“ der Spezialbierbrauerei Forst 112.000 Euro für den BNF eingegangen seien.Weiters gab BNF-Chef Sepp Dariz beim gut besuchten Treffen einen Überblick über die Unterstützung im vergangenen Jahr: Der BNF verzeichnete 2023 Unterstützungsauszahlungen in Höhe von 1.634.301,12 Euro. Zudem gingen rund 1,817 Millionen Euro an Spenden ein. 2804 Spender schenkten dem Notstandsfonds im vergangenen Jahr ihr Vertrauen.Der Obmann betonte, „dass 100 Prozent der Spenden den Betroffenen zugutekommen“. Er wies in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass die Einnahmen aus den Zuweisungen der 5 Promille aus der Einkommenssteuer für den BNF wichtig seien, um die Verwaltungs- und Führungskosten abzudecken – so wie auch die Landesunterstützung. „Um die 5 Promille kämpfen aber viele“, betonte er.Einen Dank richtete Sepp Dariz auch an den Bauernbund für dessen unkomplizierte Unterstützung des Notstandsfonds. „Wir können uns auf die Mitarbeiter des Bauernbundes verlassen“, sagte er in Richtung Landeschef Daniel Gasser und Direktor Siegfried Rinner.