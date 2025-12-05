<h3>\r\nEhrenamtlich: 460 Männer und 730 Frauen in rund 40 Diensten <\/h3>\r\nRund 460 Männer und 730 Frauen engagieren sich ehrenamtlich in den rund 40 verschiedenen Diensten der Caritas; dazu kommen noch mehr als 720 andere in den Pfarrcaritas-Gruppen in ganz Südtirol.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1246293_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> „Unsere Freiwilligen leisten nicht nur praktische Hilfe, sie bringen Menschlichkeit, Aufmerksamkeit und Hoffnung dorthin, wo sie am meisten gebraucht werden“, sagt Brigitte Hofmann, die Leiterin der Dienststelle Pfarrcaritas und Freiwilligenarbeit. <h3>\r\nVon Essensausgabe über Kinder- bis Seniorenbetreuung<\/h3>\r\n„Sie verteilen Mahlzeiten in den Essensausgaben; die Freiwilligen der Hospizbewegung stützen und begleiten Menschen, die trauern oder am Lebensende sind; die Ehrenamtlichen der Telefonseelsorge sind das ganze Jahr über erreichbar und hören den Anrufenden am Telefon, im Chat oder via E-Mail zu“, erläutert Hoffmann die zahlreichen Tätigkeitsbereiche. <BR \/><BR \/>„Andere Freiwillige lesen mit Kindern, um ihnen die Freude am Lesen und an der Sprache zu vermitteln; wiederum andere betreuen Kinder und Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigung in den Ferienkolonien der Caritas oder bei Mosaic. Die Freiwilligen vom Ambulanten Betreuungsdienst schenken ihre Zeit Menschen, die krank oder einsam sind. Auch in der Pfarrcaritas in den Pfarreien im ganzen Land leisten sie wertvolle Arbeit, indem sie ältere Menschen besuchen, Lebensmittel verteilen und bereitstehen, wenn Hilfe gebraucht wird. Das sind nur einige der vielen Aktivitäten und Aufgaben, die unsere Freiwilligen übernehmen“, führt Hofmann aus. <BR \/><h3>\r\n„Freiwilliges Engagement braucht Beziehung und Begegnung, nicht bloße Leistung“<\/h3>\r\nFreiwilligenarbeit hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark gewandelt. Menschen engagieren sich heute stärker entsprechend ihrer Kompetenzen und ihrer persönlichen Sinnsuche. „Freiwilliges Engagement braucht heute vor allem Beziehung und Begegnung, nicht bloße Leistung. Damit es gelingt, braucht es Begleitung, Anerkennung und flexible Rahmenbedingungen. Wo Freiwillige spüren, dass sie Sinn stiften, entsteht nachhaltiges Engagement,“ erklärt Brigitte Hofmann. „Auch ist Freiwilligenarbeit heute vielfältiger. Das verlangt, sich an die Veränderungen der Zeit anzupassen.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1246296_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Um Angebot und Nachfrage zusammenzubringen, betreibt die Caritas seit über 20 Jahren eine Freiwilligenbörse, die Freiwillige und Organisationen vernetzt, ein wichtiges Werkzeug für alle, die sich einbringen möchten.<BR \/><BR \/>„Das Engagement unserer Ehrenamtlichen ist Ausdruck gelebter Solidarität und ein unverzichtbares Fundament unserer Arbeit in Südtirol. Dafür ein herzliches Dankeschön“, schließt Caritas-Direktorin Beatrix Mairhofer.