<b>Von Martin Tinkhauser<BR \/><\/b><BR \/>“Als ich begriff, dass dieser Anruf kein Fake war, war ich im siebten Himmel“, sagt Nagler. Wie aber kam es überhaupt zu diesem Kontakt? „Als Illustrator arbeite ich ziemlich viel mit Liftgesellschaften und Tourismusvereinen zusammen. Zum Beispiel habe ich Plakate für die Südtiroler Sporthilfe oder für den Ski-Weltcup in St. Vigil und ähnliche Events gestaltet“, erzählt Nagler. <BR \/><BR \/>Vor inzwischen schon einigen Jahren hatte Edmund Nagler auch einen Auftrag der Kronplatz AG übernommen. Er sollte mehrere Persönlichkeiten der Gesellschaft in einer Karikatur vereinen.<BR \/><BR \/>Sein Werk überzeugte, und über diese Karikatur wurde Alex Vittur auf Nagler aufmerksam. Vittur ist nicht nur ein sehr guter Freund von Jannik Sinner, sondern auch dessen Manager. Diese Verbindung war letztendlich ausschlaggebend für den Kontakt mit Nike.<BR \/><BR \/>Für dieses besondere Projekt gab der US-Sportartikelriese nicht nur vor, dass Edmund Nagler einen Nike-Vomero-Schuh gestalten solle, auf dem die sechs zuvor erzielten Masters-1000-Erfolge verewigt sind, sondern auch die Zeiten. Diese waren verdammt eng. Von der Ideenfindung bis zur Abgabe blieben Nagler gerade sieben Tage. Seine Zeichnung sollte dann auf einem komplett weißen Schuh aufgetragen werden.<h3>\r\n100 Stunden Arbeit<\/h3>Nagler nahm diese Herausforderung an und in knapp 100 Arbeitsstunden meisterte er sie tatsächlich. „Für die Gestaltung hat man mir absolut freie Hand gelassen, sodass ich viele kleine Details in die Illustration einarbeiten konnte. Die Schwierigkeit bestand darin, die geschwungenen Linien des Schuhprofils in meine Zeichnung einzubauen“, sagt Nagler.<BR \/><BR \/>Sinners Hauptsponsor Nike war mit dem Ergebnis sehr zufrieden und überreichte die von Nagler gestalteten Schuhe der Nummer eins der Welt als Überraschung. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1334301_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nagler schließt daher nicht aus, dass irgendwann wieder das Telefon klingelt und das Management vielleicht einen weiteren Auftrag erteilt – in der Hoffnung, dass dann beim nächsten Mal doch etwas mehr Zeit bleibt.<BR \/><BR \/>Auf dem heiligen Rasen von Wimbledon trägt Jannik Sinner natürlich nicht die eigens bemalten künstlerischen Schuhe, sondern verlässt sich auf seine üblichen Nike-Tennisschuhe. <BR \/><BR \/><b>Zur Person Edmund Nagler:<BR \/><\/b><BR \/>Edmund „Edi“ Nagler ist ein Illustrator und bildender Künstler mit einer großen Leidenschaft für das Zeichnen und das Erzählen von Geschichten durch Bilder. Geboren und aufgewachsen in La Val\/Wengen, besuchte er zunächst die Kunstschule in Gröden und anschließend die Accademia di Belle Arti (Akademie der Schönen Künste) in Mailand, wo er sich auf Werbung, Art Direction und Illustration spezialisierte. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1334304_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In seinen Illustrationen, Karikaturen, Charakterdesigns, Comics usw. legt er besonderen Wert auf Ausdrucksstärke und Detailgenauigkeit. Er gestaltet hauptsächlich Illustrationen für Werbekampagnen, wobei er gerne mit verschiedenen Bildsprachen experimentiert um in seinem eigenen Stil Geschichten zu erzählen und beim Betrachter seiner Bilder Emotionen zu wecken und visuelle Welten erschaffen, die den Betrachter fesseln. Neben vielen Auftragswerken verfolgt er eigene Projekte und künstlerische Forschung, die in Ausstellungen münden.