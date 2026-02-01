Nicht im strengen Anzug oder gar schwarzem Talar, sondern im offiziellen rot-weißen Teamdress ist Pfarrer Lackner bei den Winterspielen im Einsatz. Erste Erfahrungen mit supersportlichen „Schäfchen“ aus aller Welt sammelte der Pfarrer von Oberndorf in Tirol bei den Sommerspielen im Jahr 2024 in Paris. „Glaube und Religion spielen auch in der Welt des Sports eine wichtige Rolle“, hat der sportbegeisterte Priester dabei erlebt. <BR \/><BR \/>Lassen Sie sich mehr von Pfarrer Lackner erzählen: Hier geht es zum Podcast!<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de\/?p=a07d8b2d-498e-4d45-9685-c63dc3f6aa0a&e=d1a54216-96a6-445c-9b6a-9debc0586a02&v=1769694280701" width="100%" height="310px" style="border:0;overflow:hidden"><\/iframe><\/div>\n