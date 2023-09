Gemeindereferentin Charlotte Oberberger Pichler: „Frau muss sich nur trauen“

Wie ein Rahmen legt sich der goldene Ring um den zarten Anhänger an ihrem Hals. Eigentlich passen die beiden Stücke gar nicht zusammen, und doch fühlen sie sich genau richtig an. Seit 2017 trägt Charlotte Oberberger den Ehering ihres verstorbenen Ehemannes immer bei sich. Seit jenem heißen Sommertag im Juli vor 6 Jahren, als der pensionierte Grundschullehrer Reinhart Pichler bei einem Badeunfall auf Kos ums Leben kam. Mit dem gemeinsamen Griechenlandurlaub wollte das Paar Reinharts 70. Geburtstag und einen neuen Lebensabschnitt feiern – beide in Rente, beide fit, beide voller Pläne. Es sollte anders kommen. „Über 40 Jahre lang haben mein Mann und ich alles zusammen gemacht – Familie, Beruf, Freizeit“, erzählt Charlotte. „Ihn so plötzlich zu verlieren, war schrecklich.“Sich hinter ihrem Schmerz zu verkriechen, war für die heute 68-Jährige aber nie eine Option. Ganz im Gegenteil: Ihre Extrovertiertheit hat Charlotte nach der Tragödie sehr weitergeholfen, aber auch die Achtsamkeit und der Rückhalt ihrer Mitbürger waren ihr ein großer Ansporn.In ihrer aktuellen Ausgabe veröffentlicht die „Südtiroler Frau“ ein Porträt der vierfachen Mutter und Großmutter.