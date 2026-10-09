Die Gerichte aus ihrem ersten Kochbuch „Prantls Küche“ sind noch nicht ganz ausgekühlt, schon starten die vier Powerfrauen aus dem Überetsch mit neuen Rezepten durch: Seit wenigen Wochen ist ihr zweiter Band „Prantls Alltagsküche“ auf dem Markt – und bereits in aller Munde, wortwörtlich natürlich.<BR \/><BR \/>Ende September starteten Ariane, Barbara, Irene und Katharina Prantl die Vorstellungen ihres neuen Buchs, selbstverständlich mit köstlichen Leckereien im Gepäck. <BR \/><BR \/>Eine Buchpräsentation also, die nicht nur unterhält, sondern auch noch gut schmeckt. Kein Wunder, dass sich zahlreiche Fans der Prantl-Küche schon beim ersten Termin in den Eingangsbereich der Athesia-Buchhandlung unter den Bozner Lauben drängten, um zuzuhören, Fotos zu machen, Bücher zu kaufen und signieren zu lassen – und natürlich, um zuzugreifen. Und auch bei den Folgeterminen in ganz Südtirol war es nicht anders.<BR \/><BR \/>Das erste Buch aus dem Jahr 2024 ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/prantls-kueche-so-kochen-holt-mirs" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">das Interview dazu lesen Sie hier<\/a>) befindet sich mittlerweile bereits in der vierten Auflage. <BR \/><BR \/>Standen in „Prantls Küche“ noch Gerichte für besondere Anlässe und Feierlichkeiten im Vordergrund, so rückt diesmal das alltägliche Leben in den Fokus: „Das sind alles Gerichte, die wir wirklich jeden Tag genau so kochen“, betonen die Hobbyköchinnen. <BR \/><BR \/>Wie schon beim ersten Buch war auch diesmal die Ideenfindung für Gerichte nicht das Problem: „Sobald wir uns entschlossen hatten, ein zweites Buch zu schreiben, sprudelten wir über vor Ideen“, lachen die Autorinnen. <h3>\r\nSuppen, Ofenrezepte und „Barbaras Insta-Hits“<\/h3>So bodenständig und natürlich wie die vier Kaltererinnen sind auch ihre Gerichte. Neben Ideen für Suppen und Eintöpfe, Nudeln und Risotti sowie Ofenrezepten durften natürlich auch ihre Lieblingsrezepte und „Barbaras Insta-Hits“ nicht fehlen. Hier finden die beliebtesten Rezepte von Barbaras Instagram-Seite Platz, die mittlerweile 183.000 Follower zählt. Ebenfalls nicht fehlen durfte das Kapitel „Kaffeeklatsch“: „Wir sind nämlich richtige Kaffeetanten“, verraten die Damen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1370844_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Dass es sich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern in Bozen um echte Fans handelte, wurde bei den Fragen deutlich. Da ging es um Mehlsorten, Mengenangaben und viele weitere Details, die nur jemand fragen kann, der sich bereits mit „Prantls Küche“ beschäftigt hat. <BR \/><BR \/>Mit viel Wissen und Erfahrung und vor allem mit viel Humor wurde jede Frage beantwortet, jedes Buch signiert und für jedes Foto posiert – bis auch der letzte Krümel vertilgt worden war. Dabei geholfen hat in Bozen auch „Tata“ Dietmar Prantl, der seinen Mädels selbstverständlich die Daumen drückte. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1370847_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nDie nächsten Termine<\/h3>Die nächste Möglichkeit, zu verkosten, mit den Autorinnen zu reden und sich das Buch signieren zu lassen, haben Interessierte am Freitag, 9. Oktober, um 17 Uhr in der Athesiafiliale Schlanders, am Freitag, 16. Oktober, um 17 Uhr in Brixen und am Freitag, 23. Oktober, um 17 Uhr in der Buchhandlung Bruneck. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1370850_image" \/><\/div>