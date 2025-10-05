Viel eher sollten wir versuchen, an unserer Einstellung und Sichtweise zu schrauben. Denn was wäre, wenn wir am Scheitern nicht verzweifeln, sondern es für uns nutzen würden?<BR \/><BR \/><b>Von Doris Ebner<\/b><BR \/><BR \/>Stellen Sie sich das einmal vor: Der Fehler, vor dem Sie sich am meisten fürchten, ist nicht Ihr Untergang, sondern Ihre größte Chance. Klingt absurd? Kann sein! Und doch ist es durchaus möglich. Etwas nicht so zu machen, wie es allgemein für korrekt gehalten wird, ist keine Katastrophe, sondern in manchen Fällen ein Geschenk.<BR \/><BR \/> Um es als solches wahrzunehmen, brauchen wir jedoch die richtige Einstellung. Und auch diese lässt sich trainieren. Als Starthilfe habe ich heute drei Übungen für Sie. Probieren Sie sie aus und beobachten Sie, was der Perspektivenwechsel mit Ihnen macht. <BR \/><BR \/><b>1<\/b><BR \/><BR \/> Denken Sie an einen Fehler, über den Sie sich in der Vergangenheit geärgert haben. Notieren Sie das Geschehene stichwortartig auf ein Blatt Papier und versuchen Sie dann, den Blickwinkel zu ändern. Anstatt den Fokus darauf zu lenken, was Sie das Ereignis gekostet hat, listen Sie drei Dinge auf, die Sie dadurch gelernt, verändert oder gewonnen haben – wichtige Lektionen, ungekannte Überzeugungen oder vielleicht sogar neue Kompetenzen. Versuchen Sie, das Ganze abschließend in einem positiven Satz zusammenzufassen, zum Beispiel „Mein Fehler war der Auslöser für…“. Möglicherweise fällt Ihnen die Übung anfangs etwas schwer. Je länger Sie sich jedoch damit beschäftigen, desto mehr werden Sie erkennen, dass hinter jedem „Scheitern“ eine Chance zum Wachsen steckt.<BR \/><BR \/><b>2<\/b><BR \/><BR \/>Wählen Sie einen Fauxpas, an den Sie sich noch lebhaft erinnern können, und denken Sie gleichzeitig an eine Person, die Sie wegen ihrer Stärke und ihrer Fähigkeiten bewundern. Dabei kann es sich sowohl um einen real existierenden Menschen als auch um eine fiktive Figur handeln. Überlegen Sie anschließend, wie diese Person mit demselben Fehler umgehen würde. Wie würde sie ihn für sich nutzen? Was würde sie daraus lernen, um noch besser, mutiger oder stärker zu werden? Vielleicht können Sie genau dieser Haltung etwas abgewinnen. Indem Sie Ihre Erlebnisse auf jemand anderen projizieren, bauen Sie automatisch Distanz auf und sind eher imstande, den Trainingsaspekt hinter dem Drama zu erkennen. <BR \/><BR \/><b>3<\/b><BR \/><BR \/>Ob Sie eine Geschichte als Drama oder als Komödie erzählen, liegt in vielen Fällen bei Ihnen und hängt von der Perspektive ab, die Sie einnehmen. Suchen Sie sich einen Fehler aus, der in Ihrer Erinnerung noch sehr präsent ist, und stellen Sie sich vor, Sie erzählen einer Freundin oder einem Freund davon. Verpacken Sie das Ganze dabei bewusst so, dass es wie eine humorvolle und lustige Anekdote klingt. Machen Sie sich auf die Suche nach den komischen und absurden Elementen der Geschichte und stellen Sie diese besonders bildhaft dar. Vielleicht müssen Sie dabei an manchen Stellen sogar selbst etwas schmunzeln und erkennen, dass manches gar nicht so schlimm ist, wie es vielleicht scheint. <BR \/><h3>\r\nZur Person<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1172901_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Doris Ebner ist diplomierte Neuromentaltrainerin. Im Rahmen ihrer Ausbildung hat sie ihre Faszination für die Gehirnforschung und die Kraft der Gedanken entdeckt und erfahren, welche Möglichkeiten darin verborgen liegen. Ihre besondere Begeisterung gilt dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, weshalb sie mit Leidenschaft ihr Wissen an andere Menschen weitergibt und sie auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben unterstützt. Zudem hat Doris Ebner Germanistik und Musik studiert und arbeitet als Redakteurin.