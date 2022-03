Georg Kofler: „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“

Nicht umsonst gilt Georg Kofler als einer der bedeutendsten deutschen Medienunternehmer: 1989 gründete der gebürtige Antholzer den Fernsehsender „Pro7“, parallel dazu führte er mit dem Sender H.O.T. (Home Order Television) – heute HSE24 – erstmals Teleshopping in den deutschen Markt ein. Von 2000 bis 2002 war Kofler Geschäftsführer der H.O.T. NETWORKS AG, die Teleshopping europaweit entwickelte. 2002 übernahm der heute 63-Jährige die Geschäftsführung des Pay-TV-Unternehmens „Premiere“. Seit 2017 ist Georg Kofler als Investor nicht mehr aus der Gründershow „Die Höhle der Löwen“ auf VOX wegzudenken.Ein gutes Glas Rotwein am Abend zu trinken.Ich fühle mich zu jung, um überhaupt an Ruhestand zu denken.Für Projekte und Menschen, die mich begeistern, aber dann zu wenig liefern.Die Besteigung des Ortler, des höchsten Berg in Südtirol.Aus purer Faulheit.Musikalisch zu sein.Mit Ralf Dümmel bei den jüngsten Dreharbeiten für „Die Höhle der Löwen“ als wir auf die hundertstel Sekunde genau das gleiche Argument anführen wollten.Mit heuchlerischer Doppelmoral.Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.Macht ist ja immer mit Verantwortung verbunden. Insofern habe ich mich mächtig gefühlt, als ich das erste Programmschema für ProSieben beschlossen habe.Als 20 Meter neben mir in den Dolomiten eine Lawine runterkrachte.Immer wieder mit Reinhold Messner.Diktaturen und ihre Ideologien abzuschaffen.Auf Geselligkeit und sozialen Austausch.Die Geburt meines ersten Sohnes.Gesund und fit bis ins hohe Alter zu bleiben.Eine besondere Tiefschneeabfahrt in den Dolomiten.Die Bilanzen einer insolventen Firma.Was für eine Frage? Sowas mache ich doch nicht…An der Seite des jungen Napoleon bei seinen ersten Siegen in Italien.

