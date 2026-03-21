Mit den etwas mehr als 1.000 Einwohnern und der wenig spektakulären Lage im Talkessel des mittleren Etschtales gelegen, gerät die kleine Gemeinde Andrian selten genug in den Blickpunkt der Öffentlichkeit.<BR \/><BR \/> Eingebettet in Obst- und Weingüter, dotiert mit einem beliebten Freibad und mit der ältesten Weinkellerei Südtirols, plätschert das Leben recht entspannt dahin. Seit Anfang Mai 2025 ist das kleine Weindorf jedoch um eine Attraktion reicher, wurde doch Georg Profanter von der Dorfliste Andrian zum jüngsten Bürgermeister Südtirols gewählt. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1291647_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Mit 242 Stimmen setzte er sich gegen die SVP-Kandidatin Margith Danay durch, im Gemeinderat befindet sich die Dorfliste mit sechs zu neun Sitzen in der Unterzahl. Keine einfachen Rahmenbedingungen. <BR \/><BR \/>„Für mich ist es noch immer gewöhnungsbedürftig, wenn ich mit Herr Bürgermeister angesprochen werde“, sagt er, „allerdings geht es vorrangig darum, einen guten Job zu machen und das Dorf weiterzubringen.“<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-74013438_listbox" \/><BR \/><BR \/> Als Prioritäten nennt er den Austausch mit den Bürgern, die Anliegen der Jugend ernst zu nehmen und ein derzeit besonders heißes Eisen, das leistbare Wohnen. Spricht man mit Südtirols jüngstem Bürgermeister, blitzen seine Qualitäten schnell hervor: Er zeigt sich offen, zugewandt und pragmatisch, verliert keine großen Worte und bringt die Dinge schnell auf den Punkt. <BR \/><BR \/>Wie es sich grundsätzlich für Gemeindeverwalter geziemt, setzt auch er sich für eine florierende Dorfgemeinschaft ein. <h3>\r\nMusik und viele Vereine<\/h3>Georg Profanter ist selbst ein ausgesprochener Vereinsmensch. So engagiert er sich etwa in der Bauernjugend-Ortsgruppe und gleich in zweifacher Ausführung bei der Freiwilligen Feuerwehr (in Andrian und an seinem Wohnsitz in Perdonig\/Eppan). Früher war er aktiver Fußballer, danach eine Zeit lang Trainer, beides geht sich mittlerweile nicht mehr aus. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1291650_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Fit hält er sich vorzugsweise mit Laufen, gerne beteiligt er sich an Volksläufen im ganzen Land, das Spektrum reicht vom Kalterersee-Halbmarathon bis zum Reschenseelauf. In puncto Freizeit steht aber eines über allem: die Musik. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1291653_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Ich spiele die Bassgitarre, bis zum Herbst war ich festes Mitglied der Coverband Low Five, hin und wieder helfe ich aber auch bei anderen Bands aus“, sagt er. Musik als Gute-Laune-Garantie, als Methode zum Abschalten und um im Laufschritt Energie zu tanken.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1291656_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nVom Tischler zum Streetworker<\/h3>Gerade die Musik stellt einen wichtigen Baustein zu seinem Hauptberuf dar. Richtig gelesen, denn genau genommen ist Georg Profanter Bürgermeister im Nebenjob – wie übrigens die meisten Bürgermeister von Kleingemeinden –, da er nach wie vor als Streetworker beim Jugenddienst Meran tätig ist.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1291659_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Und über die Musik lässt sich in der Regel eben eine gute Verbindung zur Jugend herstellen. Das Team besteht aus sechs Streetworkern bzw. Streetworkerinnen, sie kümmern sich um Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 27 Jahren im Gebiet der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1291662_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„In erster Linie geht es um Beratung, Begleitung, Prävention und Vermittlung“, skizziert er die Hauptaufgaben und fügt hinzu, dass viele Jugendliche großen Druck verspüren – sowohl in der Schule und Ausbildung, grundsätzlich im Alltag oder wenn es um Zukunftsaussichten geht. Streetworker unterstützen nicht nur dort, „wo es brennt“, sie kümmern sich auch grundsätzlich um Angebote und Präventionsprojekte.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1291665_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Zu den brennendsten Themen zählt das leistbare Wohnen – so schließt sich der Kreis zwischen dem Streetworker und dem Bürgermeister. Seit 2024 ist der Andrianer zudem Vertreter der Gemeinden beim Landesjugendbeirat, dieser berät die Landesregierung bei Themen, welche die Jugend betreffen.<h3>Spagat zwischen den Welten<\/h3>Ein weiteres Talent des Etschtalers soll nicht verschwiegen werden: Als gelernter Tischler ist er auch mit den Händen geschickt. Nach abgeschlossener Berufsschule arbeitete er auch eine Zeit lang in einer Tischlerei, doch bald schon merkte er, dass ihm die Arbeit in der Werkstatt auf Dauer nicht zusagte. Der Austausch mit den Leuten fehlte ihm. Somit schickte er eine Bewerbung an den Jugenddienst Meran, wo er zunächst in der sogenannten offenen Jugendarbeit begann, sich dann zum Streetworker ausbilden ließ.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1291668_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Womöglich ist es genau dieser Spagat zwischen all den verschiedenen Welten und Realitäten die größte Stärke des jüngsten Bürgermeisters Südtirols. Womöglich wissen gerade das die Menschen zu schätzen. Um all die Aktivitäten unter einen Hut zu bringen, braucht es Zeit, Energie und Multitasking. „Für das Bürgermeisteramt kalkuliere ich etwa 15 bis 20 Stunden wöchentlich, aber wenn man neben den Sitzungen und Lokalaugenscheinen noch den ganzen Rest dazuzählt, kommt man locker auf einen Vollzeitjob“, räumt er ein. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1291671_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Mit dieser Art, das Bürgermeisteramt zu interpretieren, sendet Georg Profanter auch ein grundsätzliches Signal an die Jugend aus, frei nach dem Motto: „Es ist lohnend und zukunftsweisend, sich für die Dorfgemeinschaft einzusetzen“. Und bei all den Verpflichtungen bleibt ihm trotzdem noch Zeit für Konzerte, für die Freundin und seine Kumpels sowie einfach auch mal alle Fünfe grade sein zu lassen. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-74013437_listbox" \/>