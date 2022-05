7 häufige und oft sogar gefährliche Irrtümer über Zecken 7 häufige und oft sogar gefährliche Irrtümer über Zecken

Auch in Südtirol stechen die Zecken wieder zu – und zwar mittlerweile in fast allen Landesteilen. Durch die Klimaerwärmung dringen die winzigen Biester in immer höhere Täler vor. Umso wichtiger wird das Wissen über den Schutz vor den Parasiten, die auch Infektionen übertragen können. 7 Behauptungen, die schlichtweg falsch sind, sollten Sie daher sofort vergessen – zum eigenen Schutz.