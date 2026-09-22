Apotheker Matteo Bonvicini geht davon aus, dass das Produkt noch innerhalb dieses Jahres auch hierzulande erhältlich sein wird. Gleichzeitig warnt Dr. Christian Thuile: „Die Abnehmpille allein wirkt keine Wunder.“<BR \/><BR \/>Die Abnehm-Industrie boomt wie kaum zuvor: Umfragen aus den Vereinigten Staaten zufolge nimmt mittlerweile jeder achte US-Amerikaner eine Abnehmspritze. Seit Anfang dieses Jahres ist das vermeintliche „Wundermittel“ in den USA auch in Tablettenform auf dem Markt. Die EU ist nun nachgezogen und hat eine erste Variante auch für den europäischen Markt zugelassen: Es handelt sich um die sogenannte „Wegovy“-Pille, die den Wirkstoff Semaglutid beinhaltet. Dieser zügelt den Appetit und verzögert die Magenentleerung, wodurch ein stärkeres Sättigungsgefühl entsteht. <BR \/><BR \/>Während die „Wegovy“-Pille in Deutschland bereits erhältlich ist, findet man sie in Südtirols Apotheken noch nicht. „Wir haben bislang keine Information des Gesundheitsministeriums erhalten, ab wann die Abnehmpille auch in Italien verfügbar sein wird“, teilt Matteo Bonvicini, Vorsitzender der Südtiroler Apothekervereinigung Federfarma, mit.<BR \/><BR \/> Er geht jedoch davon aus, dass das Produkt noch vor Jahresende auch in Südtirol auf den Markt kommt. „Damit werden die Medikamente zum Abnehmen noch mehr Menschen zugänglich gemacht“, meint Bonvicini. Es sinkt nicht bloß die Hemmschwelle, die viele Personen bei einer Spritze haben. Die Abnehmpille soll auch weniger kosten. <BR \/><BR \/>Wer sich für eine Kur mit der Abnehmspritze entscheidet, muss nämlich tief in die Tasche greifen – laut Bonvicini sind zwischen 300 und 500 Euro pro Monat fällig. Dennoch ist die Nachfrage in Südtirol in den vergangenen Monaten konstant angestiegen. Dies beobachtet auch Dr. Christian Thuile, Arzt für Allgemeinmedizin, Naturheilkunde und Komplementärmedizin im St. Josef Gesundheitszentrum Meran-Bozen. Er geht davon aus, dass auch die Nachfrage nach der Abnehmpille entsprechend groß sein wird. <h3>\r\nÄrztliche Betreuung absolut notwendig<\/h3>Die Einnahme der Tablette ist um einiges praktischer als die Spritze. „Sie wird ganz einfach eine halbe Stunde vor dem Frühstück mit einem Schluck Wasser runtergespült“, so Dr. Thuile. Der Nachteil ist, dass sie weniger effizient ist. Da der Wirkstoff über den Magen-Darm-Trakt und nicht, wie bei der Spritze, direkt über das Fettgewebe aufgenommen wird, kann ein Teil davon verloren gehen. <BR \/><BR \/>Laut Dr. Thuile ist eine ärztliche Betreuung auch bei der Abnehmpille unabdingbar. Die Medikamente können schließlich erhebliche Nebenwirkungen haben. Von Produkten, die im Netz und in sozialen Medien beworben werden, sollte man laut Dr. Thuile dringend die Finger lassen. Und: Die Abnehmpille allein zeigt wenig Wirkung. „Es ist wichtig, die Zeit während der Kur zu nutzen, um seinen Lebensstil anzupassen“, sagt der Experte. Dazu zählen sowohl eine gesunde Ernährung als auch reichlich Bewegung. <BR \/><BR \/>Diese Angewohnheiten müssen auch beibehalten werden, nachdem das Medikament abgesetzt wurde. So wie bei jeder Diät kann ansonsten der sogenannte Ping-Pong-Effekt eintreten: Betroffene nehmen schlagartig wieder an Gewicht zu, oft sogar über das Ausgangsgewicht hinaus. „Es empfiehlt sich, mit dem Arzt ein Konzept für die Zeit danach zu erstellen“, so Dr. Thuile. Um ein Wundermittel handelt es sich bei der Abnehmpille also nicht. „Sie ist lediglich eine Starthilfe für den Umstieg auf einen gesunden Lebensstil.“