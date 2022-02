Burnout: Warum schnelle Hilfe für Betroffene und für Betriebe wichtig ist

Dass ein Burnout am Arbeitsplatz so früh wie möglich diagnostiziert und behandelt wird, liegt nicht nur im Interesse des Betroffenen, sondern auch in jenem des Arbeitgebers. Tobias Hölbling, Arbeitspsychologe beim Arbeitsförderungsinstitut Südtirol erklärt warum. + Von Lisa Maria Kerschbaumer